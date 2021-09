Vendée globe : Sam Davies fait visiter son bateau tout le week-end à Nantes

Un monocoque du dernier Vendée Globe passe le week end à Nantes. Le bateau de Samantha Davies est amarré, depuis jeudi soir, quai de la Fosse, au "ponton du Bellem".

Pendant tout le week-end, la navigatrice fait visiter son bateau, l'Imoca "initiatives cœur", aux familles d'accueil de l'opération "Initiatives Coeur" qu'elle a lancé il y a douze ans. Le principe est simple : dès qu'un nouveau "like" ou un nouveau "fan" rejoint sur les pages Facebook ou Instagram de son bateau pendant les courses, les sponsors reversent 1 euro à "Mécénat Chirurgie cardiaque". Cela finance la venue en France d'enfants, originaires de pays défavorisés, et qui doivent se faire opérer du cœur pour corriger une malformation. Les enfants sont accueillis dans des familles le temps de leur convalescence, avant de rentrer chez eux, une fois guéris.

La navigatrice Samantha Davies répond aux questions de ses invites sur son bateau © Radio France - Nicolas Crozel

Petits groupes par petits groupes, les familles d'accueils montent sur le bateau, accueillies par Sam Davies et son co-skipper Nicolas Lunven. La discussion s'engage naturellement sur les conditions physiques, l'entrainement, la difficulté de naviguer en pleine tempête, la question du sommeil fractionné. "Quand on arrive à dormir une heure complète, c'est du grand luxe, même dormir c'est physique" confie la navigatrice.

des nuits sans sommeil

Très vite le parallèle se fait avec le quotidien des familles d'accueil : "Pour ces familles, c'est un peu comme moi, l'aventure dure entre deux et trois mois, on ne sait pas comment ça va se passer et il y a des nuits sans sommeil" raconte-t-elle. La comparaison séduit les visiteurs du moment qui, à l'image de Chantal et Vincent, déjà six enfants accueillis, confirment : "quand vous avez chez vous un enfant qui panique, qui a peur, qui ne trouve pas le sommeil, vous êtes sa seule ressource, il faut parfois tenir sur les nerfs" raconte Chantal, mais quelle joie ensuite quand on sait que les enfants ont été opérés, sont guéris et retrouvent leur famille !"

Tatiana vient du Bénin et va pouvoir être opérée du cœur grâce à "Initiatives cœur" © Radio France - Nicolas Crozel

Parmi les moments forts de la journée, la venue sur le bateau de Tatiana, trois ans, originaire du Bénin. Elle est arrivée dans sa famille d'accueil il y a une semaine et sera opérée lundi au CHU de Nantes. La petite fille semble émerveillée par le bateau. Sam Davies l'accueille avec beaucoup de douceur. Dans les yeux des familles et de la navigatrice on sent de l'admiration réciproque. "On est tous les maillons d'une chaine, confie Gisèle, il faut des médecins pour opérer les enfants, il faut des familles pour les héberger mais il faut aussi de l'argent, et l'argent c'est Sam et ses sponsors qui l'apportent".

Le petite Tatiana et Samantha Davies sur le bateau Imoca "initiatives cœur" © Radio France - Nicolas Crozel

314 enfants sauvés depuis 2008

Depuis 2008 que l'opération existe plus de trois cents enfants ont pu être opérés et donc sauvés, 109 lors du dernier Vendée globe.

"Ces enfants me donnent de la force, lorsque j'étais en difficulté dans le Vendée globe, j'ai beaucoup pensé à eux pour ne pas abandonner. Je me disais qu'il fallait continuer paracerque tant que je continuais, des personnes me suivaient sur internet et donc je récoltais des sous pour sauver ces enfants" confie la navigatrice.