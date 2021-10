Vendée : Les algues rouges sont de retour sur la plage de Saint-Hilaire-de-Riez

Elles accompagnent à nouveau nos balades sur la plage depuis une dizaine de jours et le passage de la tempête Aurore, vous l'avez sans doute remarqué, les algues rouges sont de retour en Vendée. A Saint-Hilaire-de-Riez notamment, on a vécu une saison estivale exceptionnellement riche en algues rouges. : quelques 6 000 mètres cubes ont été ramassés entre la mi-juillet et la fin août, c'est deux fois plus que d'habitude.

Sans danger

Sur la plage de Sion à Saint-Hilaire-de-Riez, c'est Elena 10 ans qui les décrit le mieux :"Il y a un peu d'eau et ont dirait des spaghettis". En effet, ces importants tas de filaments rouges échoués sur le sable se décrochent de rochers engloutis au large de la baie de Sion lors des tempêtes en mer.

Cet été, 6 000 mètres cubes d'algues rouges ont été ramassés sur la plage de Saint-Hilaire-de-Riez. © Radio France - Valentin Belleville

Bien loin de leurs cousines bretonnes - les algues vertes, véritable fléau - les algues rouges ne représentent aucun danger et les habitués le savent bien :"C'est vraiment naturel, elles ne sont pas dangereuses, sinon je ne serais pas là avec mon petit-fils,", sourit une retraitée en pleine construction d'un château de sable sur la plage, qui précise que "l'été elles se décomposent et une forte odeur s'en dégage".

Ramassées l'été, laissées volontairement en automne et en hiver

Pour ne pas faire fuir les touristes, l'été les services de la mairie s'activent. Une entreprises de terreau en récupère, mais aussi des agriculteurs comme l'explique, Julien Falguieres, en charge de la gestion des algues rouges à Saint-Hilaire-de-Riez :"On essaie de travailler avec les agriculteurs locaux pour qu'ils puissent récupérer les algues et les mélanger avec la paille pour les épandre dans leurs champs plutôt que d'utiliser des engrais chimiques, ils ont quelque chose de naturel."

En automne et en hiver, les algues rouges sont laissées sur la plage pour leurs vertues écologiques. © Radio France - Valentin Belleville

A la fin de l'été, le ramassage s'arrête. Avec le froid, les odeurs sont moins fortes, et surtout les algues rouges ont des vertues écologiques :"Les algues se fixent sur le sable, toute une faune se développe dedans, et cela permet aussi de stabiliser le sable en partie hivernale."

A noter qu'il n'est pas interdit d'en récupérer, vos plants de pommes de terre en seront très heureux !