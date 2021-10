Vendée : "On ne dort que deux heures par nuit"

En Vendée, les riverains de l’usine Fleury Michon de La Mailleraie-Tillay, près de Pouzauges, dénoncent depuis des semaines, et sans effet, des nuisances sonores importantes. De nouveaux quais de déchargement de camions ont été installés, et fonctionnent jour et nuit.

Ils disent qu'ils vivent un enfer. A la Meilleraie-Tillay, près de Pouzauges, une vingtaine de riverains de l'usine Fleury Michon n'en peuvent plus. Depuis début septembre, l'entreprise a installé de nouveaux quais de déchargement de camions, à une centaine de mètres de chez eux, et le bruit est devenu insupportable, six jours sur sept.

On n'en peut plus, dit Sylvain Courtois, locataire d'un appartement juste en face de l'usine, d’autant plus qu’il n’y a pratiquement pas de répit : « C’est non-stop. Dans la nuit, il y a un camion toutes les trois minutes. On dort seulement deux, trois heures par nuit. Je suis obligé de prendre un traitement, et malgré ça, je n’arrive pas à dormir ».

La fatigue devient chronique, certains disent qu’ils sont en dépression, et ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Pour Bernard, qui habite dans la même rue, les quelques personnes qui vivent ici, dans ce quartier populaire, ne pèsent pas bien lourd, face au géant Fleury Michon : "On est peu nombreux dans le secteur, donc, forcément, pour eux, ça n’a pas d’importance".

"Il y a un bruit énorme, et c'est surtout la nuit que c'est le plus dérangeant" - Bernard, un riverain

Ce n’est pas faute d’avoir sonné l’alerte, en multipliant les courriers recommandés avec accusés de réception. Fleury Michon, mairie, préfecture, parquet ont été contactés par les riverains, sans beaucoup d'effet pour le moment. L’entreprise n'a pas souhaité nous accorder d'interview, et s'est contenté de nous expliquer, par mail, que des mesures techniques ont été mises en place, ce qui, apparemment, rien n'a changé. Fleury Michon indique aussi avoir demandé une expertise, dont les résultats ne seront connus que dans quelques semaines. Pour les riverains, ce seront encore des semaines de calvaire.