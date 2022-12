Vendée : un fabriquant de meubles donne une nouvelle vie aux arbres touchés par les grands incendies de l'été

150 tonnes de bois touché par les grands incendies de l'été arrivent chaque semaine à Chantonnay, en Vendée, sur l'un des trois sites du fabriquant de meubles Gautier. Ce bois, acheté au même prix que du bois frais, doit être utilisé rapidement car le feu l'a fragilisé explique Pierre Grolleau, responsable des achats bois chez Gautier : "Cette année a été exceptionnelle avec de nombreux incendies. Ces troncs ont été léchés par les flammes, ils ne respirent plus et l'urgence est de les exploiter au plus tôt. Ça ne va rien changer à la qualité car on ôte l'écorce et on va utiliser 100% du reste du bois".

"Les troncs ont été léchés par les flammes, il était urgent de les exploiter". Pierre Grolleau

Le bois est ensuite broyé en copeaux. "On va enlever l'écorce autour du rondin - précise le directeur du site, Fabien Bironneau - on va en faire des copeaux qui formeront les panneaux de particules transformés en pièces de meubles. 1.500 mètres cubes de panneaux de particules sont utilisés ici par semaine, mais ce n'est qu'une partie du bois consommé car l'essentiel provient du recyclage de bois jetés.

Certains arbres on perdu toute leur écorce dans les incendies mais les troncs restent réutilisables © Radio France - Yves-René Tapon

Les troncs sont broyés en copeaux de bois puis deviennent des panneaux de particules © Radio France - Yves-René Tapon

