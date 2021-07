Vendée : un projet inédit en Europe pour recycler les eaux usées en eau potable

Le projet pourrait révolutionner le traitement des eaux usées en France. Face aux problématiques récurrentes d'assèchement des rares nappes phréatiques et d'une tension sans cesse croissante en matière d'eau, la Vendée, département agricole, lance ce vendredi un projet unique en Europe pour donner une deuxième vie aux eaux usées. Grâce à une unité d'affinage dont la construction vient d'être lancée en grande pompe par Vendée Eau et Véolia, les eaux sales pourront être traitées pour redevenir potable et ainsi être réutilisées par les habitants du département.

La production d'une eau "de très haute qualité" dès 2023

La première étape de ce projet ambitieux, nommé "Jourdain", verra le jour en 2023 avec une phase d'expérimentation dont le but est de produire une eau "de très haute qualité" à partir d'eaux usées. Cette eau sera, à partir de 2024, rejetée dans le milieu naturel, puis retraitée pour approvisionner un territoire qui dépend aujourd'hui à 90% des eaux de surface, très sensibles au changement climatique.

"Il faut être audacieux, s'enthousiasme Jacky Dallet, président de Vendée Eau qui alimente quelque 430.000 foyers. Il en va du développement et de la vie sur notre territoire. Aujourd'hui, de nombreuses collectivités observent le déroulement de ce projet, avec l'espoir que demain la Vendée apporte une réponse à leurs défis d'eau potable". D'autant que le département est de plus en plus concerné par une pression démographique et touristique grandissante.

Un investissement de près de 20 millions d'euros en 10 ans

"L'eau est trop précieuse pour n'être utilisée qu'une fois, plaide Antoine Frérot, PDG de Veolia. Ce projet est un projet visionnaire mais aussi responsable : pendant 12 mois, il fonctionnera à blanc, permettant de s'assurer des performances de traitement". Cette usine, implantée aux Sables-d'Olonne et dont la construction va durer une année, recevra à terme l'eau venue de la station d'épuration voisine. Elle passera ensuite par deux étapes de filtration, puis deux étapes de désinfection.

Après ce processus de purification, l'eau sera ensuite acheminée sur 25 kilomètres vers le barrage du Jaunay avant d'être rejetée dans une zone végétalisée où elle se mélange à la rivière. Son chemin l'emmènera ensuite vers la retenue et l'usine de production d'eau potable, desservant l'ouest de la Vendée. Le projet estimé à près de 20 millions d'euros en 10 ans ne se répercutera néanmoins pas sur la facture des clients, assure Vendée Eau.