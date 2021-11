Venez planter des arbres avec France Bleu Gard-Lozère

France Bleu Gard-Lozère vous propose de venir planter des arbres avec nous, le 24 novembre, entre 10h et 12h. Retroussons nos manches et accompagnez l'équipe en forêt de Saumane, sur la commune du Vigan, pour planter un arbre. Prenez vos chaussures de randonnée et le nécessaire pour vous couvrir, nous fournissons les pelles et la bonne humeur!

plant de situation du projet de reboisement à Saumane

Inscrivez-vous avant le 20 novembre via le formulaire ci-dessous

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

L'état des forêts en France en quelques chiffres

les forêts en France représentent 17 millions sur 55 millions d’hectares, en métropole, soit 31% du territoire.

Trois-quarts (3/4) des forets sont privées, ce qui représente 12,6 millions d’hectares, qui appartiennent à plus de 3 millions de propriétaires, ces forêts privées étant très morcelées... Chaque année en France les forêts absorbent 70 millions de tonnes CO2. En Lozère, la forêt représente 44,9% de la superficie du département. Dans le Gard cela correspond à 37%.

La forêt, c'est aussi une ressource économique, mais c'est avant tout un espace à protéger et accompagner pour anticiper les changements climatiques.

Mercredi 24 novembre, dès 6h du matin, France Bleu Gard-Lozère vous propose de découvrir une forêt domaniale, la gestion d'une forêt privée ou encore la filière bois.