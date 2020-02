Vents violents attendus dans la Manche à partir de dimanche

De fortes rafales de vent sont prévues à partir de la nuit de samedi à dimanche sur les côtes de la Manche. Une météo agitée liée à la présence d'une tempête située au nord de la Grande-Bretagne.

Des vents de secteur sud-ouest et ouest souffleront avec des rafales atteignant 90 km/h dans le secteur du pays granvillais et à plus de 100 km/h dans le nord-Cotentin. Le plus gros de la tempête est attendu dans la nuit du dimanche à 10. Sous l'effet du vent, des creux pouvant atteindre 7 mètres dans la Hague vont se former. Conjugué à de grands coefficients de marées (jusqu'à 108 mardi matin), le phénomène risque d'entraîner la formation de vagues submersibles.

Plusieurs municipalités ont pris les devant en limitant l'accès au littoral dans les secteurs les plus dangereux. À Granville, la municipalité a interdit l'accès à la promenade du Plat-Gousset, de dimanche à 17 heures jusqu'à mardi midi. À Donville-les-Bains, la circulation des piétons et des véhicules est également interdite sur le parking de l'Ermitage ainsi que sur la digue-promenade de la cale sud à l'école de voile.