Vents violents dans l'Indre : 3500 foyers privés d'électricité

Conséquénce des vents violents de ces dernières heures, 3 500 foyers sont privés d'électricité dans l'Indre. La préfecture appelle à la plus grande prudence si vous devez vous déplacer.

Châteauroux

On est loin des 141 km/h enregistrés à la pointe du Raz en Bretagne, mais le vent a soufflé très fort ces dernières heures dans le Berry, et notamment dans l'Indre. De nombreux arbres, des branches et parfois des poteaux électriques oo téléphoniques sont tombés sur les chaussées.

Résultat, 3 500 foyers sont privés d'électricité dans l'Indre sur les communes de Pouligny St Pierre, Sassierges saint Germain, Villegongis, Ardentes, Châtillon sur Indre, Aigurande, Le Pechereau, Sainte Sévère, Nurret le Ferron, Vatan, Saint Marcel, Saint Georges sur Arnon, Neret, Vicq Exemplet, Briantes et La Berthenoux.

Le préfet de l'Indre a activé le centre opérationnel départemental. La préfecture appelle à la vigilance si vous devez vous déplacer