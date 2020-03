Une dépression nommée "Norberto" se situe actuellement au nord de la France. Les rafales pourront atteindre 100 à 110 km/h dans les terres et jusqu'à 120 à 130 km/h sur le littoral. L'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor sont placés en vigilance orange "vents violents" par Météo France.

Vents violents: l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor en vigilance orange

Une nouvelle tempête va balayer le nord de la Bretagne ce jeudi. Le vent a commencé à basculer au nord-ouest sur le Finistère et le Trégor. Des rafales entre 100 et 104 km/h ont été relevées jeudi matin à l'île de Batz. Une rafale à 107 km/h a été relevé à Pommerit-Jaudy (Côtes d'Armor).

La dépression va se déplacer d'ouest en est le long des côtes des départements des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. A son passage, les vents vont basculer au nord-ouest et se renforcer jusqu'à des valeurs de 100 à 110 km/h dans les terres et jusqu'à 120 à 130 km/h sur le littoral précise Météo France.

Pour l'Ille-et-Vilaine, c'est essentiellement la moitié nord du département qui sera touchée.

Ces vents violents interviennent dans un contexte pluvieux avec des sols fortement saturés. Ces deux départements sont également concernées par une vigilance jaune pour de fortes pluies et une vigilance jaune crues.

L'alerte est valable jusqu'au vendredi 6 mars à 6h.