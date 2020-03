Tous les trains, TGV, TER, et intercités qui circulaient au sud de Bordeaux ont été stoppés à 14h.

Vents violents : tous les trains à l'arrêt en Béarn et Bigorre

L'arrêt des trains concerne les liaisons Pau Bayonne, Pau Bordeaux et Pau Tarbes. En arrivant du nord, le terminus des trains est Bordeaux. Les voyageurs ont été informés via l'application SNCF ou par SMS. Aucun car ne remplacera les trains supprimés. La SNCF met en avant les vents violents annoncés, et les dégâts provoqués par les deux précédentes tempêtes. La circulation des trains devraient reprendre progressivement demain.