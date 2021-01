À Val-de(Reuil, Veragrow fabrique de l'engrais à base de lombricompostage, des déjections de vers de terre

Des petites bêtes qui mangent nos déchets pour en faire de l'engrais. Trois amis normands, un Rouennais, un Dieppois et un Caennais d'une trentaine d'années, anciens étudiants à l'école d'ingénieurs CESI de Rouen, ont créé il y a un an en octobre 2019 leur entreprise de fabrication d'engrais à Val-de-Reuil, Veragrow. Aucun salarié, ici les ouvriers, ce sont des vers des terre.

Dix millions de vers de terre transforment des déchets organiques en engrais. - Varagrow

Dix millions de vers de terre vivent dans deux grandes lignes de lombricompostage de 25 mètres de long sur un mètre de hauteur. Les déchets organiques sont déposés sur le dessus, du marc de café, des drèches de bière c'est -à-dire les résidus du brassage des céréales, et du fumier de chevaux. Les vers de terre les mangent et leurs déjections sont récupérées. Deux tonnes de déchets sont déposées chaque semaine sur chaque ligne de lombricompostage, une fois dégustées et digérées par les vers, les 2 tonnes de déchets donne 800 kilos d'engrais revendus.

