Vercors : le journaliste Hugo Clément s'engage pour la création d'un refuge dédié à la biodiversité

Léoncel, France

Et le résultat n'est pas loin d'être atteint. Les deux tiers de la somme manquante ont été récoltés en une dizaine d'heures, ce mercredi. L'argent a été envoyé par plus de 7500 donateurs. Un crowdfunding éclair et vertigineux, bien aidé par la notoriété médiatique du journaliste, engagé de longue date dans la protection de l'environnement :"ça montre qu'il y a une vraie attente des Français pour créer des zones protégées comme celles-ci. Tout le monde se rend compte qu'on a du poids, que tous ensemble on peut combler les lacunes de l'Etat sur le domaine environnemental. Je pense qu'il y a un décalage entre les attentes des citoyens et l'action de l'Etat pour sanctuariser l'environnement et les animaux sauvages", défend l'ancien journaliste de l'émission "Quotidien" et du pure player Konbini. Le terrain est situé sur le domaine de Valfanjouse, à Léoncel.

Si l'objectif est atteint par l'association ASPAS, ce terrain du Vercors drômois, habituellement prisé des chasseurs pour pratiquer la chasse en enclos, serait "réensauvagé", c'est-à-dire laissé à la disposition de la biodiversité locale. "C’est une forêt sauvage, avec des vieux arbres, des falaises, des cours d’eau, des cerfs, des renards, des lièvres, des sangliers, des écureuils, des mouflons, des chouettes, des aigles, des vautours et j’en passe. Une biodiversité incroyable", explique Hugo Clément.

Au travers de cette levée de fonds, le journaliste veut défendre une position farouchement pro-environnementaliste. "On a une lacune en France de forêts sauvages, où l'homme se retirerait pour laisser l'environnement, les animaux, les arbres, se développer. La vie sauvage en France est un peu à bout de souffle, et il est donc important de redonner un coup de pouce à la biodiversité, en créant des réserves naturelles, sans chasse, sans activité humaine nuisible. Ce projet, c'est un symbole : changer un terrain de chasse en enclos en réserve naturelle. C'est un beau message", argumente-t-il. Il se défend toutefois d'un projet contre les chasseurs.

"Je suis plus partisan de faire un projet pour quelque chose que contre quelque chose, même si ça n'empêche pas les désaccords et les condamnations." - Hugo Clément, journaliste

Un aperçu du terrain. - ASPAS

L'argent récolté par cette cagnotte sera intégralement reversé à l'ASPAS, afin d'acheter le terrain, puis de former des bénévoles, chargés de patrouiller et de veiller à la bonne évolution de la faune et de la flore sur le terrain. Ils superviseront également la venue des visiteurs, qui auront droit à des actions de sensibilisation au moment de pénétrer dans ce sanctuaire.