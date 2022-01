Verglas : plusieurs accidents en Creuse

Prudence si vous prenez la route ce lundi 17 janvier : entre le brouillard et le verglas, plusieurs voitures se retrouvent dans le fossé.

Avant même la levée du jour, vous avez été nombreux à nous appeler et à nous écrire pour nous signaler des accidents. Le verglas est présent sur l'ensemble du département, la "quasi-totalité du réseau est concerné", notent les services du département. S'ajoute un épais brouillard qui limite la visibilité. Les agents sont sur place pour traiter les chaussées.

A 6h30, les gendarmes nous signalaient d'importantes plaques de verglas sur la D942, avec des accidents à Ahun, Genouillac et La Forêt du Temple.

A 6h35, une auditrice de France Bleu Creuse indiquait que la route de Bussière-Dunoise était "une vraie patinoire".

A 7h, Eric, chauffeur de car, nous alertait : c'est très délicat sur la route entre Dun-le-Palestel et Eguzon, vers le Pont de la Sedelle. Lui-même a été surpris et a glissé avec son car.

Un peu après 7h, Michèle constate beaucoup de verglas sur la D940 et elle note en particulier que certains conducteurs ne tiennent pas compte des conditions de circulation difficiles et doublent les véhicules qui roulent plus lentement.

C'est très compliqué aussi entre Clugnat et Ladapeyre, selon Eric, qui précise que même avec quarte pneus thermocontacts, on n'échappe pas aux glissades.

Prudence aussi si vous êtes à pied : les trottoirs n'échappent pas au verglas et il y a un risque de vol planné.