La nouvelle éco : vers un éclairage public moins gourmand en énergie dans la région de Cognac en Charente

C'est une formule qui permet d'économiser sur les dépenses d'éclairage public, en évitant l'extinction pure et simple des lampadaires la nuit, qui provoque une certaine angoisse chez les habitants des communes concernées. Une expérimentation est en cours depuis un an sur les zones commerciales du Fief du Roy et du Mas de la Cour à Châteaubernard. Il faut d'abord faire une simulation des zones de flux, à partir des données enregistrées sur les téléphones portables.

Pascale Belle, maire de Javrezac et vice-président du Grand Cognac chargée du développement durable © Radio France - Pierre MARSAT

C'est ensuite au maire ou au président de l'agglomération de rentrer un programme d'éclairage sur une application smartphone, pour éteindre ou allumer les lampadaires. On peut aussi éteindre l'éclairage sur une zone commerciale, et le laisser pour quelques heures sur un point dangereux (passage piéton, rond point, ou un chemin de lumière d'un point à un autre).

"Aujourd'hui toutes les économies sont bonnes à prendre" (Pascale Belle, maire de Javrezac)

Sur les 15 derniers jours, avec la nuit qui tombe plus tard, Grand Cognac a enregistré une économie d'énergie de 93% par rapport à la même période l'an dernier. L'expérimentation se déroule sur une centaine de points lumineux, à ampoules ou à leds.