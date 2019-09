Vers une gestion globale des espaces maritimes

Port-Louis, France

Le préfet maritime de l'Atlantique, le vice-amiral d'escadre Jean-Louis Lozier, préfet maritime de l'Atlantique, signe ce mardi à Port-Louis le premier volet du Document Stratégique de Façade Nord Atlantique Manche Ouest, autrement dit du Mont Saint Michel à la pointe de l'aiguillon au dessus de la Rochelle. "Il s'agit d'un document qui établit la stratégie pour la gouvernance des eaux sous souveraineté française au large de la Bretagne et des Pays de Loire."

Une petite révolution

"C'est une petite révolution dans la façon d'appréhender la défense du territoire. Jusqu'à présent, les politiques n'étaient pas toujours coordonnées entre elles. Il y avait des logiques sectorielles entre les directions d'Etat et les régions. Ce travail en commun a duré cinq années pour mettre sur pied ce document", avec "les politiques, élus, associations, usagers de la mer".

Priorité : Des objectifs de protection environnementale et de biodiversité

Que cela va-t-il changer ? "Nous avons défini un certain nombre de zones dans lesquelles on définit les priorités. Notamment les objectifs de protection environnementale et de biodiversité. La prochaine étape c'est de définir le plan d'action, à approuver avant 2022."