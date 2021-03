Vers une reconnaissance au patrimoine de l'Unesco pour le Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises

Le PNR, Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises compte devenir une réserve de biosphère dans les prochaines années, une première étape vers une reconnaissance à l'Unesco et vers une mise en valeur accrue du territoire.

Le Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises veut aller encore plus loin. Plus loin dans la protection de la biodiversité, plus loin dans le tourisme durable mais également dans la coopération entre parcs naturels. C'est pourquoi le PNR compte déposer un dossier de réserve de biosphère dans l'année, probablement en septembre 2021.

Derrière ce label qui ne parle pas forcément au grand public, un premier pas vers une reconnaissance à l'Unesco pour un territoire qui comprend près de 40% de la superficie de l'Ariège et qui englobe plus d'une centaine de communes (le Mas d'Azil, Auzat, Seix, Labastide-de-Sérou, Vernajouls, Bethmale, etc).

On travaille sur le patrimoine naturel. Avec le changement climatique, il faut une sensibilisation plus forte au sujet, et c'est aussi une manière de préparer l'avenir pour les futures générations. Il y a tout un travail de valorisation auprès des jeunes publics, dans les écoles" - Kamel Chibli, président du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises.

Un projet transfrontalier

Avec cet aspect développement durable se rajoute également un aspect tourisme écoresponsable. Sans oublier l'aspect coopération avec les deux autres espaces du Parc naturel des Trois Nations.

Les Pyrénées Ariégeoises font en effet partie depuis 2018 d'un ensemble regroupant trois parcs naturels, en Ariège donc, mais aussi en Andorre et en Catalogne. "On veut renforcer la coopération" selon Lucile Chamayou, chargée du projet pour les Pyrénées Ariégeoises. "Cela peut être la valorisation des produits locaux, la création et le renforcement d'itinéraires transfrontaliers mais aussi des réintroductions d'espèces, la valorisation d'un patrimoine culturel commun".

Si le projet aboutit, le Parc Naturel des Trois Nations deviendrait à terme la cinquième réserve mondiale de biosphère à cheval sur trois pays.