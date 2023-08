Côte-d'Or : vers une remise en eau de l'étang des Marots, dans le Châtillonnais

Bientôt de l'eau dans l'Etang des Marots, en plein Parc national des forêts , au cœur du Châtillonnais dans le nord de la Côte-d'Or. Ces étangs , qui existent depuis le 13e siècle et leur création par les Ducs de Bourgogne, sont asséchés depuis 2017. Plusieurs associations locales se mobilisent depuis pour remettre ces étangs à flot, d'autres s'y opposent. Le feuilleton semble toucher à son terme, puisque la Préfecture de Côte-d'Or vient de donner, début août 2023, son accord pour la remise en eau de l'étang inférieur - mais pas de l'étang supérieur.

Mieux lutter contre d'éventuels incendies

Deux arguments principaux sont avancés par la Préfecture dans son arrêté . D'abord, le risque de plus en plus grand de voir des incendies dans cette zone très boisée du département, à cause des sécheresses et des canicules qui se multiplient. "La remise en eau du bassin inférieur répond à un objectif majeur de sécurité : la prise en compte du risque incendie de forêt au vu de l'étendue des massifs forestiers du Parc national de forêts et de la quasi-absence de points d'eau naturel et artificiels dans le massif domanial de Châtillon", peut-on lire dans la décision de la préfecture.

Les pompiers pourront venir puiser de l'eau avec leurs camions, mais également avec un hélicoptère bombardier d'eau. "Les pompiers ont précisé que pour prendre de l'eau, ils ont besoin d'une surface de 25 mètres carrés, pour mettre en position l'hélicoptère. On a trois hectares d'eau, donc il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est d'avoir au moins trois mètres de profondeur", précise Eric Triboulet de l'ONF (Office national des forêts, qui gère l'étang), contacté par France Bleu Bourgogne.

Préserver les écosystèmes

Avec cette décision, la Préfecture cherche également à "protéger les milieux naturels et les écosystèmes fragilisés par les sécheresses sévères de ces dernières années". Comme l'écrevisse à pattes blanches, une espèce protégée. "On fera sûrement une pêche de sauvegarde pour les remonter sur la partie amont de la rivière", précise Eric Triboulet de l'ONF.

Objectif été 2024

La remise en eau de l'étang ne se fera pas en un claquement de doigt. L'ONF dispose de trois ans pour finaliser les travaux, mais espère pouvoir les terminer d'ici le 1er juin 2024 - si l'arrêté n'est pas attaqué devant la justice administrative. L'office va devoir monter un dossier de subventions, et organiser un marché pour choisir les entreprises qui vont y participer.

Pour les travaux en eux-mêmes, il faudra d'abord ôter la végétation qui s'est installée à l'emplacement de l'étang inférieur, surtout des saules. Mais ce n'est pas tout : "Réparer le système de vannage défectueux, mettre en place un moine pour améliorer la qualité de l'eau à l'aval et éviter le réchauffement de l'eau qui est restituée à la rivière", liste Eric Triboulet de l'ONF. Pour remplir l'étang, l'eau viendra du ruisseau du Val des Choues. "Avec les conditions d'une fin d'hiver ou du printemps, en une semaine on devrait pouvoir remettre en eau l'étang", indique-t-il.