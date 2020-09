Vers une réouverture totale des sentiers forestiers de Besançon à l'automne

Quasiment un an après la prise d'arrêtés municipaux de fermeture des massifs forestiers de Besançon, pour des questions sanitaire et sécuritaire vis-à-vis du public, quelques sentiers restent fermés dans la zone Nord de Chailluz ainsi que sur les collines de Rosemont, Chaudanne, Planoise et Chapelle-des-Buis.

Les arbres meurent en masse

Il faut dire que le nombre d'arbres identifiés à l'automne dernier a en plus augmenté, passant de 3.000 à 5.000 aujourd'hui. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant explique Samuel Lelièvre, le directeur du service biodiversité et espaces verts à la Ville de Besançon. "Le dépérissement continue, la sécheresse continue, précise-t-il. Les volumes de bois sur pied à abattre ont donc augmenté. Les réserves en eau sont quasiment absentes des sols et du coup, les arbres n'arrivent pas à retrouver un peu de vigueur. Ils sèchent et meurent en masse".

Frênes desséchés et marqués pour abattage, colline de Rosemont à Besançon. © Radio France - Anne Fauvarque

Vers une réouverture totale des sentiers forestiers à l'automne

72% des linéaires ont quand même rouvert. Sur les 58 km fermés à l'automne 2019, 41 sont sécurisés. La totalité devrait rouvrir pour l'automne car les bûcherons mettent les bouchées doubles depuis la fin de l'été (la période de confinement a aussi retardé les coupes). Mais le tableau reste triste et le danger présent si on se promène dans des zones interdites.

Les sapins rougissent en raison de la sécheresse et conduisent à la mort de l'arbre. Le phénomène est très visible sur la colline de Rosemont. © Radio France - Anne Fauvarque

Peu d'essences sont épargnées par les maladies ou les conséquences de la sécheresse. "Les épicéas sont attaqués par les scolytes, détaille Samuel Lelièvre. Les sapins sèchent et rougissent. Les hêtres dépérissent. Les frênes sont touchés. Les chênes et les charmes commencent à montrer des signes de faiblesse. Les érables sont atteints de la maladie de la suie".

Attaque de scolytes sous l'écorce d'un résineux, colline du Rosemont à Besançon. © Radio France - Anne Fauvarque

En terme de sécurité, il est donc très imprudent de se promener ou de courir là les arrêtés restent en vigueur.

La colline de Rosemont à Besançon reste interdite au public pour des raisons de sécurité mais de nombreux promeneurs, joggeurs et VTTistes bravent l'interdiction. © Radio France - Anne Fauvarque

Est-ce à dire que le paysage bisontin de ces prochaines décennies va changer? Inévitablement. Mais la ville ne perdra pas sa "touche verte". "On réfléchit à la façon dont on peut modifier ces cortèges d'essences forestières, en lien avec l'Office National des Forêts, précise le directeur du service biodiversité et espaces verts. On recherche d'autres provenances géographiques des jeunes plants qu'on plante en forêt. On réduit de façon significative les résineux. Et bien sûr on va chercher des essences plus méditerranéennes pour voir quelles sont leurs capacités d'adaptation".

Pour Samuel Lelièvre, il faut garder un couvert boisé, arboré pour stocker le carbone des forêts, "essentiel aujourd'hui dans la lutte contre le dérèglement climatique".

Un érable desséché, colline de Rosemont à Besançon. © Radio France - Anne Fauvarque