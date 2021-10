Vers une station d'épuration plus respectueuse de l'environnement à Chasseneuil-du-Poitou

Les travaux de la nouvelle station d'épuration de Chasseneuil-du-Poitou se poursuivent. Les cuves d'aération et les clarificateurs sont construits, juste derrière la gare SNCF du Futuroscope. La capacité de cette station va doubler par rapport à celle existante. On passe du traitement de l'eau de 10 000 habitants à 20 000, 23 000 habitants au maximum.

Les grands bâtiments ronds, typiques des stations d'épuration sont sortis de terre. Il y le bassin d'aération, "c'est l'endroit où on traite la pollution en tant que tel", explique Claire Faucon, ingénieur pour le bureau d'étude Naldéo. "Là, on est sur un clarificateur qui est en cours d'équipement. C'est la décantation. On sépare l'eau claire de la partie solide qu'on appelle les boues", poursuit-elle. L'eau est mieux traiter, notamment pour l'azote et le phosphore. Il y aura aussi un traitement plus poussé des odeurs, proximité du Futuroscope oblige.

Un équilibre écologique en ligne de mire

La construction, à terme, doit avoir un bilan carbone neutre. Pourtant, la construction est en béton et en acier, la qualité de l'eau rejetée compense. Sur le chantier, ils réutilisent des matériaux, gardent les déblais de terre. Des panneaux solaires vont être installés sur les toits pour couvrir 15 à 20 % des besoins de la station. Après les travaux, des arbres vont être plantés pour cacher la station. L'ancienne installation va, elle, être transformée en frayère à brochet pour aider la biodiversité.

Pour le développement de la ville

Cette nouvelle capacité doit permettre le développement de la ville, du Futuroscope et de la zone d'activité du Téléport. "On est obligé d'adapter l'outil de traitement à l'évolution urbaine. La station existante pouvait être un frein à la construction d'habitats. Il fallait qu'on s'adapte", assure Christophe Chapron, ingénieur au bureau d'étude de la direction Eau Assainissement de Grand Poitiers, en charge du projet.