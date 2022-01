Vers une ZAD contre le projet de pont à Céret, dans les Pyrénées-Orientales ?

Encouragé par les 56% de "oui" lors de la votation citoyenne, le conseil départemental annonce la mise en service du nouveau pont de Céret dès 2024. Les opposants eux ne désarment pas et n'excluent pas de créer une "zone à défendre".

Le combat continue. Malgré la victoire du "oui" ce dimanche soir lors de la votation citoyenne, les opposants au projet de nouveau pont sur le Tech à l'entrée de Céret ne désarment pas. "Nous allons continuer de saisir les tribunaux", prévient déjà Philippe Bienfait, le président de l'association Bien vivre en Vallespir. "Il est aussi tout à fait possible de créer une ZAD, une zone à défendre mais je ne sais pas dans quels délais."

A l'inverse, le conseil départemental (qui pilote le projet et organisait la votation citoyenne) semble déterminé à accélérer . "Les travaux devraient débuter en 2023 et le pont mis en service en 2024" assure la présidente Hermeline Malherbe ce lundi matin sur France Bleu Roussillon. "Ce calendrier n'est pas tenable", répond Philippe Bienfait qui rappelle que les expropriations ne sont pas terminées.

"Le département espérait un plébiscite, ce n'est pas le cas"

Ce week-end, 56% des électeurs du Vallespir et Haut-Vallespir se sont déclarés en faveur du projet de viaduc de 355 mètres de long au dessus du Tech. "_Mme Malherbe s'attendait à un plébiscite en faveur du oui. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que 500 voix d'écart (plus de 600 en réalité, NDLR), c'est rien du tout. La lutte va continuer, c'est sûr_", explique Daniel Bouix, lui aussi de l'association Bien vivre en Vallespir.

Les opposants dénoncent toujours "un gâchis économique et écologique inutile". La construction du nouveau pont et des 2,5 km de chaussée coûteraient, selon le conseil départemental, autour de 30 millions d'euros et permettrait de "fluidifier le trafic routier en Vallespir".

Ce week-end, la participation a atteint les 19 % dans les 24 communes concernées par la votation, soit près de 5.000 votants. Rappelons que cette consultation n'a pas de valeur juridique, il ne s'agit pas d'un référendum.