Vertou : 16 arbres vont être abattus quai de la Chaussée des Moines

L'abattage doit commencer aujourd'hui. Seize arbres pourraient disparaître dans le cadre du projet de réaménagement du quai de la Chaussée des Moines à Vertou. Il s'agit de six marronniers plantés entre 1950 et 1960 ainsi que dix chênes datant de 1990.

Dans une conférence de presse organisée en urgence jeudi 3 septembre, Rodolphe Amailland a souhaité éclaircir la situation et réexpliquer le projet. Le maire de Vertou assure qu'il est "connu depuis des mois, il faut se renseigner". Avant de continuer : "Cet abattage est un mal nécessaire." "Dans le projet, il y a moins d'enrobé, on divise par deux les surfaces à imperméabiliser, détaille-t-il. On va mettre de la restauration écologique pour faire revenir des espèces endémiques telles que l'angélique des estuaires, on replante 20 % d'arbres en plus que ce que l'on abat."

"Sauvez nos arbres"

Sauf qu'une grande partie des Vertaviens sont contre le projet. Enfin, surtout contre l'abattage des seize arbres. À travers la pétition "Sauvez nos arbres", des riverains crient au scandale. C'est Jean-Luc Lechat qui l'a lancée en début de semaine dernière. Il mène un combat acharné pour éviter le pire. "Les arguments que donnent Monsieur Amailland ne tiennent pas, ils ne sont pas recevables", assure le retraité. Le maire assure que "l'état sanitaire des arbres est discutable", Jean-Luc Lechat rétorque : "On a publié deux rapports d'experts qui prouvent que les arbres ne sont pas malades."

Rodolphe Amailland explique que les arbres ont "un faible intérêt écologique pour la faune", Jean-Luc Lechat montre du doigt l'un des marronniers qui doit être abattu. "Vous avez un pigeon qui est en train de couver dans son nid", appuie celui qui a lancé la pétition.

Un rassemblement contre l'abattage

Pour montrer au maire de Vertou que la mobilisation va au-delà de signatures sur une pétition en ligne, au moins deux cents Vertaviens se sont réunis sous les arbres ce dimanche 6 septembre.

Plus de deux cents personnes ont assisté au rassemblement très festif. © Radio France - François Ventéjou

"Aux arbres citoyens, formez vos bataillons, sauvons sauvons, les marronniers et les chênes des marais." Ce sont les mots que Jean-Claude a écrit sur sa pancarte. Il habite à Vertou depuis 40 ans. Il tenait à être présent pour montrer son opposition à l'abattage. "C'est un sentiment de déception et d'incompréhension de voir l'opération qui se prépare", raconte-t-il.

Les opposants au projet se sont montré inventifs à travers leurs dizaines de pancartes et banderoles. © Radio France - François Ventéjou

L'un des points de discorde aussi entre le maire et les Vertaviens : la date de l'annonce de l'abattage. Rodolphe Amailland assure que "dès la fin juin" l'abattage a été signalé. Les habitants, eux, certifient qu'ils l'ont appris il y a une dizaine de jours. Tous n'ont qu'une seule demande : reporter le projet. "Les arbres vont mourir quand ils voudront mourir", lâche une opposante.