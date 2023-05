Vesoul : des travaux place Pierre Rénet pour créer un îlot de fraîcheur

Les travaux de la place Pierre Rénet à Vesoul ont commencé ce mardi 2 mai. Leur fin est programmée le 16 juin. La ville de Vesoul (Haute-Saône) veut redonner un coup de jeune et verdir une place emblématique de la cité. "A terme, nous allons planter 2.000 arbres sur tout le mandat", explique Alain Chrétien, le maire de Vesoul.

ⓘ Publicité

Aucune place du parking supprimée

Le chantier ne passe pas inaperçu à Vesoul. Entre le bruit des pelleteuses, des camions pour ramasser les platanes abattus et de la tronçonneuse. "Moi j'ai toujours connu ses arbres, j'ai 58 ans et quand j'étais petit ils étaient déjà là. Mais ils ne sont pas en bon état, regardez, les branches partent et elles peuvent tomber sur une voiture voire une personne", explique Jean-Marie, un des agents des espaces verts de la ville.

L'objectif de ce chantier est de végétaliser une partie du parking, la partie Est. "Et moderniser la végétalisation", souligne Anthony Sauget, directeur du service cadre de vie à la mairie de Vesoul. "On ne replante plus des platanes comme ce qu'il se faisait il y a quelques années, là on aura différentes essences d'arbres, des érables, des amélanchiers, on a des arbres à miel. L'important c'est d'avoir des zones d'ombres", poursuit-il.

"Le parking sera entouré d'une cinquantaine d'arbres", renchérit Alain Chrétien. "Ce sera à la fois une place colorée, parfumée, ombragée. Partout on replante des arbres comme sur la place Jacques Brel. Cette place Pierre Rénet emblématique de la ville avait aussi besoin d'un coup de jeune", conclut le maire de Vesoul qui assure qu'aucune place des 350 places de ce parking ne sera supprimée.