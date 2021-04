Vesoul : l'ancien bâtiment militaire de 1775 va devenir une maison des services

En 2022 les Vésuliens vont pouvoir s'approprier un lieu qui leur était interdit depuis 1775. Ce grand bâtiment se situe entre l'hôtel de ville de Vesoul et le commissariat de police, il était ce que l'on appelait la DMD, Délégation Militaire Départementale. L'agglomération de Vesoul va s'y installer

C'est un bâtiment emblématique de l'histoire de Vesoul qui est fermé depuis que l'armée a quitté les lieux en 2015, l'ancienne Délégation Militaire Départementale va devenir en 2022 une maison de ses services ouverte au public.

Situé juste à coté de l'hôtel de ville de Vesoul c'est le lieu idéal pour y déménager les services de l'agglomération de Vesoul actuellement installés près de la gare SNCF à Vesoul.

A gauche, vue de la cour intérieur de l'ancienne DMD, à droite l'hôtel de ville. Une route sépare les deux édifices. © Radio France - Jean-François Fernandez

A l'occasion du regroupement des services mutualisés entre ville et agglo, ce bâtiment historiquement fermé au public va s'ouvrir, mais surtout cela sera un bâtiment du 21ème siècle, écologique et respectueux de l'environnement.

Un bâtiment écologique

A l'occasion de la réhabilitation totale de ce bâtiment historique, l'agglomération de Vesoul a choisi d'en faire un bâtiment innovant et respectueux de l'environnement. Il répondra aux exigences élevées en terme de qualité environnementales répondant à la norme BBC rénovation.

Le chauffage sera assuré par de la géothermie. 16 puits de 120 mètres de profondeur seront creusés dans la cour arrière du bâtiment pour aller chercher la chaleur en hiver et la fraicheur en été dans les profondeurs de la terre. L'air qui circulera dans la bâtiment effectuera donc un circuit qui passera par ces puits. Un système de chauffage autonome sans avoir recours à une énergie autre que ce que la nature peut offrir.

Ce projet de 4,78 millions d'euros est aidé par l'état, la région et le département. La région finance actuellement 66 projets en Bourgogne Franche-Comté, des projets en agglomération comme en ruralité qui allient économies d'énergie et respectueux de l'environnement.

La cour deviendra un poumon vert au cœur de la ville

La cour militaire obsolète et bitumée de 2900 mètres carrés va laisser place à un magnifique parc ouvert aux Vézuliens et aux usagers du bâtiment. Les garages, d'une superficie totale de 250 mètres carrés, seront détruits avant le lancement des travaux de gros œuvre. Il est prévu un traitement dans le respect de la biodiversité : conservation des haies au nord et à l'ouest, récupération des eaux de pluie, conservation des arbres sains, espaces arborés, noues paysagères, traverses en chêne.

Dessin du projet © Radio France - Jean-François Fernandez

Un bâtiment ouvert au public

Le hall d'accueil de ce bâtiment à l'austérité militaire va devenir ouvert. Le plafond va être évidé pour créer un grand hall lumineux. Il donnera accès aux espaces ouverts au public au rez-de-chaussée, et aux bureaux des services dans les étages.

Un espace à vocation entrepreneurialde 200 m² :

Espace de coworking.

Télétravail.

Salles de réunions réservées à la location.

Un tiers lieu à vocation numérique et culturelle :

Un espace public numérique à destination des personnes en difficulté avec l'outil informatique et des publics scolaire.

Un petit Fab Lab (laboratoire de fabrication avec notamment une imprimante 3D) attenant pour découvrir cet univers.

Un Micro-Folies : musée numérique à destination des jeunes qui propose des projections numériques de muse nationaux.

Le musée de l'amicale du 11ème chasseur (actuellement à l'étage de l'ancienne école de musique).

La salle de lecture des archives communautaires (création).

Une maison des services ouverte au public. Vu du projet du hall d'entrée ouvert sur deux niveaux. © Radio France - Jean-François Fernandez

Dans le grand hall d'entrée, un mur végétalisé sera réalisé.

Les travaux débutent dans quelques jours, pour une livraison prévue en octobre 2022.

Un bâtiment militaire historique

La DMD, c'est le bâtiment du 11ème régiment de chasseurs à cheval construite en 1775. Le 11e régiment de chasseurs à cheval marque profondément le quotidien des Vésuliens dès son installation, le 27 septembre 1887. Le régiment est dissout peu avant 1939, aux prémices de la motorisation, reconstitué en janvier 1945, il reste à Berlin de 1948 à 1994.

Vue d'époque © Radio France - Jean-François Fernandez

Le bâtiment, inutilisé en grande partie depuis 2015, a vu partir trois ans plus tard ses derniers occupants, les Renseignements généraux, installés au rez-de-chaussée.

Depuis sa création en 1947, l'Amicale des anciens du 11ème Régiment de chasseurs entretient le devoir de mémoire.