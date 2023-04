Veules-les-Roses : la baleine de 30 tonnes retrouvée échouée au pied d'une falaise

On ignore pourquoi cette baleine s'est échouée.

Le rorqual de 30 tonnes et de 19 mètres de long, retrouvé mort mercredi sur une plage à Saint-Valery-en-Caux, a été de nouveau aperçu. Il avait été emporté par la marée et après plusieurs jours de dérive , il a été retrouvé, de nouveau échoué, au pied d'une falaise à Veules-les-Roses ce lundi soir, annonce la préfecture de la Seine-Maritime.

La baleine se trouve à 15 mètres du pied d'une falaise de 60 mètres de haut. Plusieurs réunions avec le maire, et les différents acteurs concernés, dont la préfecture maritime, l'Observatoire Pelagis, ou encore le SDIS, se sont tenues pour étudier les différentes options. Il est en fait impossible d'intervenir, compte-tenu de la localisation et du danger de cette falaise : éboulements, chutes, indiquent les autorités.

La préfecture ne communique donc pas de localisation exacte et appelle à éviter tout rassemblement à proximité.

Un autre rorqual, plus petit, a été retrouvé mort 24h après cette baleine de 30 tonnes. Son cadavre a été récupéré vendredi matin, il est en cours d'analyses pour comprendre les causes de sa mort.