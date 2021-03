Vichy : des associations s'opposent au projet de centrale hydroélectrique sur l'Allier

"Pour l'environnement, je suis contre, et en tant que citoyen aussi car cet ouvrage ne sera pas rentable". Louis Sauvadet, président de l'Association Protectrice du Saumon s'inquiète plutôt deux fois qu'une. "Le projet est sensible car il va impacter la Loire et l'Allier, grand axe de migration du Saumon dont l’enjeu de protection est de niveau européen".

Impact environnemental ou énergie verte ?

Car suite à l’appel d’offre d’avril 2017, le projet de développement hydroélectrique à Vichy, porté par SHEMA, a été retenu. Il vise à fournir une énergie électrique décarbonée pour l’équivalent de la consommation électrique de 7 500 personnes environ, soit 30 % de la consommation des habitants de la cité thermale. "Au regard de notre producteur de notre statut de producteur d'énergie, on propose non pas de générer un obstacle supplémentaire" explique Philippe Mazaud, chargé de développement pour SHEMA, la filiale d'EDF, "mais introduire une nouvelle passe à poisson moins sélective, le barrage n'a pas vocation a être retiré puisqu'il a aussi une vocation économique".

Mais les opposants n'y croient pas. "On nous promet une énergie verte, c'est intéressant, mais quand on regarde bien, elle n'est pas si verte que ça" s'inquiète Gérard Matichard, le président départemental de la Fédération Nationale de l'Environnement.

Enquête publique jusqu'au 14 avril

"Le dossier devra de toute façon faire l'objet d'un arrêté préfectoral, et ensuite passer devant le comité départemental de sécurité" précise Gérard Matichard. D'ici là, de l'eau aura coulé sous le pont de l'Europe.