Vichy : recours en justice contre le projet de centrale hydroélectrique sur le pont barrage

Le Préfet de l'Allier ayant rejeté leur recours gracieux, les sept associations de défense de l'environnement réunies en collectif attaquent en justice le projet de centrale hydroélectrique à Vichy. A terme, l'ouvrage livré en 2023 devrait produire de l'électricité pour 7 500 personnes, soit 30% de la population de la ville.

Le pont barrage de Vichy © Maxppp - Rémi Dugne

"Normalement, tout projet ayant un impact sur l'environnement doit être accompagné de mesures compensatoires, mais rien n'est prévu" regrette Jacques Debeaud, le vice-président de la FRANE, la Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l'Environnement.

Une des deux passes à poissons

Les associations demandent à SHEMA, filiale d' EDF qui porte le projet, des aménagements environnementaux. Notamment d'ouvrir le barrage 90 jours par an pendant la période de migration des poissons. L'an dernier, seulement une centaine de spécimens ont été recensés à la passe à saumon de Vichy.

Moins d'une centaine de saumons l'an dernier

Les opposants ont également interpellé, Barbara Pompili la ministre de la transition écologique. Qui leur a répondu se félicite Jacques Debeaud. "Elle demande au Préfet de l'Allier l'ouverture d'une concertation".

Enfin les associations demandent un abaissement de la durée du bail d'exploitation à 10 ans et non pas 40 comme c'est prévu. "On ne peut pas donner un blanc-seing à une société pendant aussi longtemps" argumente Jacques Debeaud.