Vichy: une nouvelle centrale hydroélectrique pour la ville en 2023

Les travaux de la centrale hydroélectrique ont commencé à Vichy, rive gauche, à proximité du pont barrage. Dans un premier temps, la SHEMA, une société d'économie mixte spécialisée dans la petite hydroélectricité, prépare le terrain: création de pistes d'accès, défrichage, terrassement etc.

Passe-Vichy. - J-Viallard-LOGRAMI-05

Une centrale livrée en 2023

"Le gros œuvre débutera début 2022, précise Camille Clavier, chef de projet à la SHEMA. "Une fois le bâtiment achevé, il accueillera, à la fin de l'année prochaine le matériel électromécanique, c'est à dire la turbine, l'alternateur, le transformateur. _Les premiers essais seront effectués début 2023._"

Vue 3D – intégration paysagère du projet de centrale hydroélectrique à Vichy. - © Axe Saône – SHEMA

Quel impact sur la migration des saumons ?

Certaines associations de défense de l'environnement comme SOS Loire Vivante s'interrogent sur l'impact de cet ouvrage sur la migration des saumons. Pour Roberto Epple, représentant de l'association "on pourrait moduler les périodes de turbinage. Nous, on demande l'arrêt de turbinage pendant les saisons de montaison des saumons. C'est à dire deux fois par an, au total 90 jours. Il faudrait aussi abaisser les seuils de l'eau pendant ces périodes."

Des passes à poissons entièrement rénovées

Pour la SHEMA, la centrale hydroélectrique de Vichy prend en compte cette migration des poissons. "Des travaux seront réalisés pour améliorer le franchissement du barrage, " précise Camille Clavier. "On va rénover et optimiser la passe à poissons rive droite qui marche mal. La passe de la rive gauche, sera entièrement reconstruite et on va créer un dispositif de dévalaison, une sorte de petit toboggan pour que le poisson soit bien guidé de l'amont vers l'aval du barrage."

La SHEMA gère une soixantaine de centrales hydroélectriques. En France, l'hydraulique couvre 13,5% de l'électricité annuelle consommée en 2020.