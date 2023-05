Victimes de tirs de carabine, deux bébés cigognes sauvés par la LPO en Charente-Maritime

Pour toucher un nid de cigognes juché tout en haut d'un poteau à la carabine à plomb, il faut forcément bien viser. Quand il est arrivé sur place mardi matin sur la commune de Champagne au sud de Rochefort, Nicolas Gendre, de la Ligue de Protection des Oiseaux, a eu du mal à croire ce qu'il voyait. "Dans le nid, il y avait toute une famille, donc deux adultes et deux enfants" raconte-t-il, pris pour cible par le tireur.

Les parents ont pu s'envoler à temps

Les deux cigognes adultes se sont envolées pour échapper aux plombs. "Les ailes des deux adultes n'ont pas été touchées" estime le spécialiste de la LPO mais les oiseaux ont été blessés. "L'un a la patte cassée, l'autre avait l'aile en sang selon un voisin qui a vu la scène" ajoute Nicolas Gendre. La LPO n'a pas pu les retrouver, le couple de cigogne n'a pas pu être soigné. Les cigogneaux, eux, étaient toujours sur place, au fond du nid. "Quand j'ai vu les bébés, sans les parents autour, je les ai retirés du nid et amenés au Marais aux Oiseaux pour assurer leur survie" raconte encore Nicolas Gendre.

Les cigogneaux sont soignés et nourris au centre de sauvegarde de la faune sauvage du Marais des Oiseaux, sur l'Ile d'Oléron © Radio France - Joséphine Ortuno

Au centre de sauvegarde de la faune sauvage du Marais aux Oiseaux à Dolus d'Oléron, les cigogneaux ont été placés dans une boite en carton, ils sont nourris par Catherine Lemarchand soigneuse depuis plus de 30 ans. "Ils ne souffrent d'aucune blessure apparente, ils se sont de suite alimentés, j'ai bon espoir qu'ils grandissent correctement" dit-elle. "On a eu de la chance parce qu'ils sont déjà à l'âge où ils n'ont plus besoin de leur parent pour s'alimenter" poursuit Catherine Lemarchand.

Elle évite toutefois d'avoir beaucoup de contacts avec eux, "le strict nécessaire à leur survie", explique-t-elle, les cigognes étant des animaux sauvages. S'ils poursuivent correctement leur croissance, les bébés pourraient s'envoler dès la mi-juillet pour migrer, avec les autres jeunes cigognes du marais des oiseaux.