VIDÉO : 12 000 tonnes de déchets triés et compactés au centre de Reims chaque année

Journée spéciale environnement et cadre de vie sur France Bleu ce jeudi 31 mars, puisque l'écologie arrive parmi les priorités de l'Agenda citoyen de Ma France 2022. D'après les 7 millions de vote, il faut rendre la gestion des déchets plus efficace.

Comment ça se passe chez nous ? Le centre de tri qui traite les poubelles jaunes (plastique, cartons, aluminium) des 16 communes de l'ancienne métropole de Reims traite 12 000 tonnes de déchets chaque année.

Des bouteilles en verre et des bonbonnes de gaz dans les poubelles jaunes

Les camions benne qui collectent les poubelles jaunes de la zone viennent se décharger dans le hangar du centre de tri du Trivalfer à Reims. 250 tonnes arrivent chaque semaine. Une cariste vient piocher dans les immenses tas pour les poser sur un tapis roulant. Les déchets arrivent ainsi à toute vitesse dans la cabine de pré-tri, où les deux opérateurs enlèvent les plus grosses erreurs de tri : les gros cartons (qui doivent aller en déchetterie) ou les films plastiques fin (qui doivent aller dans la poubelle verte).

Les déchets sont ensuite retriés une deuxième fois par des machines en fonction des matières, puis une dernière fois à la main, par une douzaines d'ouvriers. Parmi eux Morgane, qui est penchée sur la chaine des bouteilles en plastique : "il faut être concentré, parce que c'est le tapis le plus rapide. Il faut repérer assez vite les différentes matières et avoir le geste rapide pour en retirer le plus possible".

Les opérateurs du centre voient défiler 12 000 tonnes de déchets à trier chaque année © Radio France - Caroline Félix

Et attention aux erreurs de tri qui peuvent être dangereuses pour les opérateurs. Ils trouvent parfois du verre, qui arrive "pilé, cassé sur les lignes de tris, et parfois les trieurs se coupent malgré leurs gants". Il arrive aussi que les bonbonnes de gaz finissent dans les camions bennes, ce qui peut engendrer un fort risque d'explosion, car les véhicules compressent une première fois les déchets.

Les déchets sont triés deux fois à la main et une fois par des machines © Radio France - Caroline Félix

Il y a encore beaucoup d'erreurs de tri. Sur les 14 000 tonnes qui ont été traités sur le centre en 2021, 2000 tonnes ont dû être redirigées vers d'autres filières de tri. "Mal trier, ça coûte beaucoup à la collectivité", note Carole Le Breton, directrice adjointe en charge des déchets au Grand Reims.

Les déchets vendus à des sociétés comme matière première

Dans les communes du Grand Reims, il faut jeter dans le bac jaunes le plastique mais seulement les flacons, bidons, bouteilles, pas de sac plastique, de barquette ou de pot de yaourts. On peut aussi y mettre les cartons (s'ils ne sont pas trop gras), papiers et cannettes. Ces consignes vont se simplifier en 2023 sur cette zone.

Une fois triés par matière, les déchets passent au compacteur © Radio France - Caroline Félix

Une fois triés par matière, les déchets passent dans différents compacteurs. Les cubes seront ensuite vendus à des sociétés en France, en Allemagne ou en Belgique. Les cannettes vont devenir des cadres de vélos, les papiers seront recyclés pour faire du papier journal notamment. Ces cubes triés sont donc une entrée d'argent pour le Grand Reims, mais ça ne suffit pas à compenser le coût de la collecte et du tri.