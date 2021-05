VIDÉO - Encore un effort de tri en matière de déchets résiduels pour les usagers du SYMTOMA

Un casse-tête pour les collectivités y compris en milieu rural, le coût - exponentiel - du traitement des ordures ménagères. Au niveau du Symtoma-Aigoual – Cévennes – Vidourle composé de quatre Communautés de Communes, (75 communes sur le Gard et l’Hérault, 46.855 Hbts répartis sur 1500Km2). Elles représentent 12.000 tonnes/Annuelles. L'objectif réduire la part des déchets résiduels (notamment alimentaires) dans les bacs gris (les jaunes étant emplis de recyclables). Avant de poursuivre le déploiement (comme la loi l'impose en 2023) des composteurs de proximité, le SYMTOMA, a voulu se rendre compte de ce qu'on y trouvait exactement.

Une enquête et beaucoup de surprises

Mais qu'à t-on trouvé dans les bas gris ? Un test, une caractérisation, qui portaient sur 3 M3 environ. Du papier ou des emballages, de matières organiques -épluchures - aisément recyclable localement, du fer, de la viande même pas consommée et aussi un magnétoscope. 40% de matières organiques et autant de déchets qui n'ont rien à faire dans les bacs gris. et peuvent être traités par ailleurs. Un comportement pas si minoritaire que cela. Face à une augmentation prévisible des coûts, il est obligatoire de trier.

Reportage "on air" sur France Bleu Gard Lozère. Copier

Des résultats non encore définitifs

Lucas Faidherbe, délégué au tri au SYMTOMA. Copier

2.000 Tonnes en moins sur le mandat

Une enquête, une caractérisation, pour savoir ce qu'il y a dans les bacs gris (ceux des déchets ménagers normalement); Des efforts en matière de tri ont déja été réalisés, "contrairement à une idée reçue on trie plutôt bien en milieu rural" explique Philippe Deshons, le directeur du SYMTOMA, mais "beaucoup reste à faire pour rendre raisonnable le coût". On est ambitieux, atteindre les 2000 Tonnes "d'économisée" en fin de mandature sur les 12.000 enregistrées chaque année. C'est de l’intérêt du contribuable du sud cevennes, de 169€ la tonne actuellement, le coût, (exploitant, TGPA, taxe générale sur les activités polluantes et TVA) pourrait passer dans les 4 ans à 290€.

Une source d'économie pour le traitement des ordures ménagères. Copier

Philippe Deshons et Pierre Compan, directeur et président du SYMTOMA. © Radio France - Ludovic Labastrou

