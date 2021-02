Vidéo - 300 tonnes de plastique à l'abandon dans une ancienne usine polluent une commune de Dordogne

L'usine de recyclage Recymab est fermée depuis la fin de l'année 2017 à Saint-Pierre-de-Côle, en Dordogne. En partant, la société a laissé 300 tonnes de plastique. Pendant les dernières inondations, une importante quantité a pollué un cours d'eau et des pâtures.

Au moins une vingtaine de riverains de cette commune d'un peu plus de 400 habitants se sont rassemblés ce samedi 27 février dans la matinée pour ramasser des résidus de plastique déversés dans une pâture après des inondations au début du mois de février.

Depuis la fin de l'année 2017, cette usine de recyclage de plastique, Recymap, est en faillite sur ce site de la commune de Saint-Pierre-de-Côle, en Dordogne. En partant, ce ne sont pas moins de 300 tonnes de plastique que l'entreprise a laissé sans protection, à ciel ouvert.

300 tonnes de plastique se décompose depuis 2017. © Radio France - Thibault Delmarle

Trois ans après, le soleil et les intempéries ont dégradé ces déchets qui étaient destinés au recyclage, une partie s'est effrité et a bouché des évacuations d'eaux pluviales sur le site. Au tout début du mois de février, lors des importantes précipitations, un cours d'eau s'est formé en amont de l'usine et a traversé le site, faute de canalisation en état. Résultats, le cours d'eau a emporté avec lui un "importante quantité" de plastique.

Une sollicitation des élus

Une pâture en aval du site et un cours d'eau, qui se jette dans la rivière Côle ont été pollués.

Les riverains de cette commune ont décidé de se mobiliser, tout d'abord en écrivant au préfets et à différents élus, mais aussi en ramassant eux-mêmes les morceaux de plastique dans la pâture en question, et sur le bord de ce cours d'eau.

Une vingtaine d'habitants étaient présents. © Radio France - Thibault Delmarle