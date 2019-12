Video 360 - Son 3D : "imMERsif " dans l'archipel des Glénan

Les Glénan, un lagon tout bleu au large de la Bretagne. L'archipel est composé de dizaines d'îles et d'îlots rocheux, souvent sauvages. Le site est surtout connu pour sa prestigieuse école de voile. "imMERsif" vous invite à la découverte de ce lagon paradisiaque en vidéo 360 et son 3D.

L'archipel des Glénan © Radio France - Mikaël Roparz

Les Glénan, c'est le paradis des oiseaux, et aussi celui des voileux. L’école de voile est ancrée ici depuis 1947 . Elle est aujourd’hui reconnue comme LA référence dans le monde de l’enseignement de la voile. Chaque année, elle accueille plus de 16 000 stagiaires et moniteurs. L'Archipel de Glénan c'est une dizaine d'îles comme la petite île-Cigogne, un caillou au milieu de ces eaux paradisiaques. Sur cet ancien site militaire, un Fort en plein travaux. Il fait partie des 14 monuments bretons retenus dans le cadre du loto du patrimoine.

Fort Cigogne dans l'archipel des Glénan © Radio France - Mikaël ROPARZ

L'Archipel de Glénan un paradis à préserver. Ici, il n'y a pas l'eau courante. Les côtes sont à 20 km plus au large. Il a donc fallu s'organiser. L'école de voile a décidé de généraliser l’utilisation de bonbonnes d'eau consignées de 19 litres, qui sont rapportées sur le continent une fois vides. Les stagiaires qui viennent ici apprendre la voile doivent séjourner sur l'archipel avec leurs propres gourdes. Une manière de préserver ses sites naturels exceptionnels.

Le plein d'énergie solaire

Aux Glénan, 100% de l'électricité est produite grâce au soleil, une ressource inépuisable et non polluante. Une fois produite, l'électricité est stockée dans des batteries avant d'être consommée. L'énergie stockée sera restituée pendant la nuit lorsque le système ne produit pas d'électricité.

Energie 100% solaire à l'école de voile des Glénans © Radio France - Mikaël ROPARZ

Sur l'île de Penfret, on n'utilise pas uniquement l'énergie solaire pour produire de l'électricité. On capte la chaleur du rayonnement solaire grâce à des capteurs solaires thermiques afin de chauffer l'eau, qui sera utilisée pour les douches et laver la vaisselle.

Le son binaural, c’est quoi exactement ?

Dans la vie réelle, nous entendons en trois dimensions. Notre système auditif localise et analyse les sources sonores : nous entendons une voiture qui arrive derrière nous, en oiseau qui passe au-dessus, un chien qui aboie à droite. C’est ce que l’on appelle le "son binaural", cela veut dire relatif aux "deux oreilles". Cela consiste à reproduire notre écoute naturelle et demande pour seul équipement un casque tout simple. Ce qui est extraordinaire avec cette technique, c'est l'immersion qu'elle provoque. Et cela ouvre un champ immense d'utilisations.

L’expertise Radio France

Tout naturellement Radio France mobilise les compétences et l’expérience de ses équipes autour du son pour explorer le son binaural et développer cette technique pour la mettre à la portée du plus grand nombre. Avec cette technique Radio France a produit de nombreuses fictions, des documentaires.