VIDÉO : A Bayonne, les lycéens se mobilisent pour le climat et la forêt amazonienne

Bayonne, France

"On est plus chaud que le climat", c'est le slogan des membres de "Fridays For future Pays Basque" devant la mairie de Bayonne. Ils s'étaient donné rendez-vous en fin d'après midi pour alerter les passants sur le drame écologique qui se joue au Brésil depuis plusieurs semaines. La plus grande forêt tropicale du monde est dévastée par des incendies. Pour ces jeunes, c'est maintenant qu'il faut agir : "En 2030, il sera définitivement trop tard," insiste une étudiante.

La multiplication des incendies au Brésil s'explique en partie par la déforestation, qui s'est accélérée depuis l'élection de Jair Bolsonaro en octobre 2018.

Lutter partout dans le monde

La date du 7 septembre n'est pas un hasard. Il s'agit du jour de la fête nationale au Brésil. Une façon symbolique de marquer les esprits. Avec un mégaphone, mais aussi des drapeaux, des maracas et des pancartes, ils ont pris la parole sur la place de l’hôtel de ville pour faire réagir les passants.

Les jeunes organisent une nouvelle action à la fin du mois. Cette fois sous forme de marche. Rendez-vous le vendredi 20 septembre à 8h15 devant le Lycée René Cassin à Bayonne.