VIDÉO - À bord de la faucardeuse, l'embarcation qui fauche les algues dans l'Ill à Strasbourg

Les agents de Voies navigables de France sont en pleine campagne de faucardage dans le canal de l'Ill à Strasbourg. Ils traversent la ville avec ce bateau à lames, pour couper les algues les plus longues, qui se multiplient à cause de la chaleur.

Certaines plantes ne souffrent pas du tout de la sécheresse en ce moment. Et pour cause, puisqu'elles poussent au fond de l'eau. Les algues et autres plantes subaquatiques se multiplient dans les canaux alsaciens, et notamment à Strasbourg, où leurs longues branches vertes remontent à la surface en restant accrochées au fond de l'eau. Les agents de Voies navigables de France (VNF) dans le Bas-Rhin ont donc ressorti leur bateau spécial : une faucardeuse, qui sert - logiquement - à faucarder, autrement dit à faucher toutes ces plantes subaquatiques. Des opérations de ce type sont organisées depuis le mois de juin.

"Il y a une lame horizontale et une lame verticale, avec une trentaine de dents sur chacune", décrit Joël Dimblé avant d'allumer le moteur du bateau. Après seulement quelques dizaines de mètres de navigation dans le quartier de la Petite France, le barragiste pointe du doigt une épaisse masse verte visible de loin. "Là, toutes les algues, vous les voyez ?", demande-t-il. "Je vais aller les couper. Il faut que je me mette devant pour les choper par en-dessous. Pas besoin de viser, on les a à chaque fois. La semaine dernière, il y en avait tellement qu'il ne fallait même pas choisir un endroit précis, on avait juste à aller dedans."

Cette année, on est passés deux ou trois fois de plus que l'an dernier, sur la même période. - Jean-Philippe Harlepp, responsable de la circonscription du Wacken chez VNF

Et les grosses chaleurs de cet été y sont pour quelque chose. "Il y a plus d'algues que d'habitude", confirme Jean-Philippe Harlepp, responsable de la circonscription du Wacken chez VNF. "L'année dernière, on avait des crues au mois de juin, la clarté de l'eau était aussi moins bonne. Donc la croissance des plantes était bien plus ralentie", explique-t-il. "Cette année, on est passés deux ou trois fois de plus pour l'instant, sur la même période."

Risque de dérive pour les petits bateaux

Ce fauchage des plantes subaquatiques n'a aucun rapport avec une possible toxicité, puisqu'elles sont inoffensives. En revanche, elles empêchent parfois les plus petits bateaux de passer sur le canal. "Si on ne faucarde pas, il risque d'y avoir des algues qui s'emmêlent dans les hélices, et ça peut amener à des pannes moteur", continue Jean-Philippe Harlepp. "Les petits bateaux peuvent ainsi partir à la dérive..."

Les agents de VNF devraient recevoir une nouvelle faucardeuse dès l’an prochain. © Radio France - Bastien Munch

"On adapte notre niveau d'intervention par rapport aux usages", confirme Bastien Dion, responsable de l'unité territoriale Strasbourg-Rhin chez VNF. "On est ici dans le coeur de Strasbourg, donc avec Batorama ou encore les bateaux électriques qui se développent, on a beaucoup d'usages qui nécessitent un faucardage plus intense que sur d'autres secteurs."

Des opérations prolongées cette année ?

Les canaux où naviguent de gros bateaux sont notamment plus épargnés par ce phénomène de multiplication des algues. "Dans les secteurs où l'on a des péniches assez lourdes, chargées de granulats, on a une puissance qui leur permet de dégager et même d'entretenir le chenal. Donc on a moins besoin d'intervenir sur le faucardage", explique Bastien Dion.

Les opérations de faucardage s’étalent généralement de juin à septembre. © Radio France - Bastien Munch

Ce type de campagne de fauchage des algues est aussi organisé pour lutter contre les espèces invasives, qui se développent dans certains cours d'eau. Cette année, le faucardage pourrait se prolonger au-delà du mois de septembre, si les températures ne retombent pas à la rentrée.