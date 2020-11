VIDÉO - À Corps-Nuds, on désherbe le cimetière en vélo-binette

Depuis un an, la commune de Corps-Nuds, dans un objecif "zéro phyto", désherbe son cimetière avec des vélos-binette. Une solution écologique et un cimetière plus propre selon les habitants.

À Corps-Nuds, en Ille-et-Vilaine, les agents des espaces verts désherbent depuis un an le cimetière en vélo-binette. Un moyen de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, et une technique moins fatigante qu'une binette classique. Depuis, les habitants trouvent même que le cimetière est "plus propre" qu'avant.

Des vélos créées de A à Z

C'est en cherchant comment désherber le cimetière sans pesticides que les élus et agents des espaces verts ont vu cette technique des vélos-binette, utilisée dans une autre ville bretonne. L'un des agents a ensuite créé les vélos-binetteen récupérant des vélos et des binettes. Un engagement écologique, mais aussi plus de confort pour les agents, qui ont moins de maux de dos.

À gauche le vélo-binette et à droite une binette classique. © Radio France - Manon Vautier-Chollet