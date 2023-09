VIDEO- A l'Houmeau, la LPO pose des bagues aux oiseaux pour mieux comprendre leur migration

Un petit rouge-gorge bagué ce samedi matin et relâché au Marais de Pampin à l'Houmeau près de La Rochelle

Mieux comprendre la migration des oiseaux. C'est en quelques mots l'objectif de cette matinée à l'Houmeau, avec en prime la réalisation de baguage d'oiseaux. Une trentaine de personnes ont assisté à cette matinée découverte à l'initiative de la LPO, la ligue de protection des oiseaux dans les Marais de Pampin à l'Houmeau. Deux groupes, le premier à 8 heures du matin, et le deuxième à 9h30.

Deuxième groupe de personnes à l'écoute des explications de Stéphane Maisonhaute de la LPO © Radio France - Gérald Paris

"Avec le changement climatique, des oiseaux qui descendaient beaucoup plus au sud, restent aujourd'hui finalement en France"

Les intervenants, passionnés, comme Stéphane Maisonhaute, expliquent la nécessité de la migration pour certains oiseaux. "Pour eux, il s'agit tout simplement de trouver plus facilement de la nourriture. Quand il fait trop froid, les oiseaux descendent un peu plus au sud. Ici à l'Houmeau dans ce Marais de Pamprin, ils se régalent, il y a des moustiques, mais aussi beaucoup d'insectes dans les arbres autour. Certains repartent, mais d'autres, et c'est nouveau avec le changement climatique, restent en France, dans le Sud-Est généralement."

Des oiseaux capturés dans des filets dans des arbres un peu plus loin, puis bagués, mesurés, pesés, pour être enfin relâchés.

Les personnes présentent lors de cette présentation, apprécient ce moment privilégié dans la nature, à l'écoute des professionnels de la LPO. Pour Rachel, "Les oiseaux, c'est vraiment un monde à part, c'est très intéressant. C'est la nature, c'est beau, je reviendrai." Un peu plus loin Gautier vient lui de La Rochelle avec son amie. "Heureux d'avoir pu assister pour la première fois au baguage de ces oiseaux. On aime les oiseaux, mais là c'est mieux de les voir en vrai plutôt qu'en photo dans des livres, en plus après le baguage d'un des oiseaux, c'est ma compagne qui l'a relâché. Elle est contente du coup."

Le baguage des oiseaux participe à en savoir plus sur la migration

La migration des oiseaux a encore quelques secrets que les spécialistes tentent de mettre à jour. On ne sait pas tout ! Les jeunes oiseaux par exemple suivent des routes migratoires différentes des adultes. Avec ces baguages, cela participe à en savoir plus.

Rendez-vous en Charente et Charente-Maritime ce week-end pour ces journées européennes de la migration :

Samedi 30 septembre :

Brettes (16). Les oiseaux de la plaine de Villefagnan : venez découvrir les oiseaux de plaine, en particulier les outardes et les œdicnèmes.

venez découvrir les oiseaux de plaine, en particulier les outardes et les œdicnèmes. L'Houmeau (17). Découverte du suivi scientifique des oiseaux par le baguage : assistez à une séance de baguage aux côtés d'ornithologues expérimentés, qui vous diront tout des méthodes de suivi des oiseaux, notamment pour mieux comprendre la migration.

assistez à une séance de baguage aux côtés d'ornithologues expérimentés, qui vous diront tout des méthodes de suivi des oiseaux, notamment pour mieux comprendre la migration. Angoulins (17). Lecture d'albums jeunesse et jeux sur la biodiversité pour toute la famille (à partir de 6 ans)

Dimanche 1er octobre :

Saint-Froult (17). Visite de la réserve naturelle de Moëze-Oléron : un moment de partage et de découverte autour des grands enjeux de protection de la nature.

un moment de partage et de découverte autour des grands enjeux de protection de la nature. Saint-Froult (17). Portes ouvertes de la station de baguage de Plaisance : l'occasion de s'approcher de la table de baguage et d'échanger avec les ornithologues bagueurs de la réserve naturelle de Moëze-Oléron.

l'occasion de s'approcher de la table de baguage et d'échanger avec les ornithologues bagueurs de la réserve naturelle de Moëze-Oléron. Aulnay (17). Rassemblement d'automne des outardes et des œdicnèmes : pour observer ces oiseaux emblématiques de nos plaines et en savoir plus sur les actions réalisées pour les protéger.