VIDÉO - À la Tour d'Aigues, des habitants affectés par l'odeur nauséabonde émanant d'une cave coopérative

Plus on s'approche de la station d'épuration de la cave coopérative Terres Valdèze à la Tour d'Aigues (Vaucluse), plus on sent cette odeur : un mélange de vin moisi et de fumier. Des effluves nauséabondes qui, d'après les riverains, se répandent dans la partie basse du village presque toute l'année et particulièrement l'été. "La nuit on est réveillés par l'odeur, assure cette riveraine. On ne peut plus manger dans le jardin tellement c'est irrespirable." Certains se plaignent même de maux de tête.

Des produits chimiques pour lutter contre les odeurs

Yves Grognou le président de l'Adrève, association de défense des riverains du Val de l'Èze pointe du doigt le tuyau qui surplombe la rivière près de la station d'épuration. "Il déverse en continue des eaux "chargées", on le voit car l'eau est trouble, décrit le riverain. Il habite en face de ces fameuses cuves. On sait qu'il y a des produits chimiques pour lutter contre les odeurs mais sinon on ne sait absolument pas ce que contiennent ces eaux." Yves Grognou s'inquiète d'éventuels risques sanitaires.

Selon les riverains, c'est "grâce" à ces produits chimiques déversés dans le cours d'eau que l'odeur était supportable l'été dernier mais depuis plusieurs semaines, ils déplorent le retour des nuisances olfactives.

L'association de riverains craint les conséquences des eaux usées rejetées dans la rivière. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Une pétition, plusieurs courriers mais aucune amélioration

" Moi si d'ici quelques années ça ne passe pas je m'en vais, lâche cette habitante. On savait qu'il y aurait des désagréments pendant les périodes de vendanges, on s'y accommode mais par contre de début mars à fin octobre ce n'est pas normal." Elle craint par ailleurs que sa maison et celles de ses voisins perdent de la valeur.

Plusieurs pétitions ont circulé, l'Adrève a adressé il y a quelques mois un courrier au préfet de Vaucluse ainsi qu'aux élus locaux. Aujourd'hui, l'association de riverains demande "au minimum à ce que ces cuves soient couvertes". Elle se plaint de nuisances olfactives mais aussi sonores depuis plus de dix ans et affirme qu'elle a fait remonter ses revendications à la société gestionnaire de la cave coopérative.

L'association reproche aux responsables de faire la sourde oreille et envisage de saisir la justice. Pour l'instant, la direction de la cave coopérative Terres Valdèze n'a pas répondu à nos sollicitations.