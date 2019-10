VIDÉO | À Périgueux, les apiculteurs récoltent le miel de la commune

Périgueux, France

Tous les ans, à la même époque, ils se remettent au travail. Les apiculteurs des serres municipales de Périgueux font la récolte annuelle du miel de la commune. Cette année, elle a commencé le mercredi 2 octobre dans une salle à côté du rucher des serres.

D'abord David désopercule le cadre de hausse, c'est-à-dire qu'il enlève le bouchon de cire que les abeilles ont construit sur chaque alvéole. Pour terminer l'action les mains laisse place à la machine. L'extracteur va finir d'enlever le miel des alvéoles.

Entre 80 et 100kg de miel sont récoltés chaque année en fonction des conditions météorologiques : "Dans une année on peut faire plusieurs récoltes, si le temps s'y prête on peut s'y prendre dès le début du printemps. Mais avec l'été très sec il y avait peu de nectars sur les fleurs pour les abeilles alors l'année a été plutôt moyenne." affirme David Dybich, apiculteur aux serres municipales depuis 7 ans.

La cire est utilisée soit pour faire des bougies soit pour fabriquer de la cire gaufrée pour reconstituer les ruches © Radio France - Laurence Méride

Le miel sera, à terme, offert aux jeunes mariés de la mairie de Périgueux et aux nouveaux habitants de la commune.

Il est également distribué aux cantines des écoles de Périgueux pour les déjeuners des enfants. En septembre dernier, il a notamment été utilisé dans la préparation d'un plat pour les élèves dans le cadre de la fête agricole urbaine Péri'Meuh.