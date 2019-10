VIDÉO - A Rennes, les étourneaux de l'avenue Janvier fascinent autant qu'ils agacent

Rennes, France

Certains les voient comme un fléau, d'autres comme une attraction. Comme depuis plusieurs années maintenant à Rennes, les étourneaux ont investi les arbres de l'avenue Janvier tout près de la gare. Tous les soirs au coucher du soleil, des milliers d'oiseaux se rassemblent au-dessus de l'avenue dans un ballet aérien appelé "murmuration". Une fois posés dans les arbres, les volatiles démarrent alors un concert de cris stridents qui peut durer près de trois heures. Un spectacle auquel les riverains se sont habitués tant bien que mal, mais les voyageurs de passage dans la ville eux restent souvent bouche bée.

"C'est impressionnant. Ça forme des ondes, des vagues qui se déplacent. De loin la vue est vraiment magnifique," explique Hortense son portable à la main. Tout juste descendue du train la jeune femme a filmé le déplacement des oiseaux. Raymond est un touriste belge de passage à Rennes. "C'est incroyable. On se croirait dans le film d'Hithcock avec les oiseaux. Je n'avais jamais vu ça. J'ai pris des vidéos pour montrer ça chez moi," s'amuse le quinquagénaire.

Devant l'hôtel "Le Sévigné" une cliente semble un peu plus effrayé par ces cris. "Ça va piailler comme ça toute la nuit ? Moi j'ai une peur bleues de tout ce qui a des plumes et je ne suis pas à l'aise. Si je ne les vois pas ça va, mais après je ne réponds plus de rien," sourit-elle une cigarette à la bouche. Dans l'hôtel, la réceptionniste rassure. "Nous avons du triple vitrage, du coup les clients ne sont pas dérangés par les cris mais c'est vrai qu'ils posent toujours beaucoup de questions."

Une partie des arbres doivent être abattus

Même son de cloche au restaurant "Le café noir". "Les gens nous demandent de quoi il s'agit. On leur explique et on leur dit que la mairie a choisi d'abattre une partie des arbres pour régler le problème. Certains sont surpris et d'autres sont en colère," explique William, un serveur. Depuis plusieurs années, en plus des nuisances sonores, les étourneaux sont accusés de souiller les trottoirs et les voitures avec leurs fientes. Les travaux d'aménagement de l'avenue, censés redonner plus de place aux piétons doivent démarrer dès ce lundi 21 octobre. Le chantier débutera sur la rive ouest où 4 charmes seront abattus. De l'autre coté, il n'en restera plus aucun dans un an. Les 26 charmes seront remplacés par 17 arbres en cépée (frênes, saules et aulnes) et 320 m² de plantations. Ces travaux sur la rive est sont eux prévus d'avril à novembre 2020.