Sa vidéo fait le tour des réseaux sociaux. En colère, et en vacances dans le Sud de la France, l'actrice a posté un message sur Instagram pour dénoncer ceux et celles qui jettent leurs déchets n'importe où dans la rue.

VIDÉO - Alexandra Lamy en colère contre l'incivisme : "On fait tous un peu d'efforts, on n'est pas des porcs"

Un immense tas de déchets jetés au pied de poubelles débordantes sur le bord d'une route, voilà la vidéo postée sur Instagram par Alexandra Lamy. La comédienne, qui a notamment suivi les cours du conservatoire de Nîmes dans les années 1990, pousse un énorme coup de gueule contre l'incivisme,: "Il y a des trucs comme ça, je ne comprends pas". Et sa vidéo "fait le buzz" sur les réseaux sociaux ces dernières heures.

Une déchetterie à "50 mètres" de là

Après un selfie, la caméra se retourne vers le tas de détritus jetés au pied des poubelles, et l'actrice qui déclare, en colère : "C'est immonde. C'est vraiment "je m'en fous des éboueurs. Je ne les respecte pa"s. C'est quand même dingue".

"Ce qui est quand même dingue, ajoute-t-elle, montrant ensuite l'horizon, au bout de la route, c'est qu'il y a la déchetterie qui est juste là. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas à 50 mètres".

La conclusion de sa vidéo sonne à la fois comme un rappel à l'ordre, au civisme et à une prise de conscience générale : "On fait tous un peu des efforts, on n'est pas des porcs !"