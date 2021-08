Algues vertes en Bretagne : "le risque est permanent" assure un urgentiste

Le lieu des mesures n'a pas été choisi au hasard. Ce mercredi 4 août, le président de l'association pour la Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre et un médecin urgentiste sont venus sur la plage de la Grandville à Hillion pour évaluer le taux d'hydrogène sulfuré que libèrent les algues vertes en décomposition. C'est sur cette plage qu'un joggeur a perdu la vie en septembre 2016. Son corps a été retrouvé au milieu des algues vertes.

Il ne faut pas marcher longtemps pour que les détecteurs se mettent à sonner. Yves-Marie Le Lay, le président de l'association pour la Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre s'est équipé avant d'aller effectuer les prélèvements : gants, masque et deux détecteurs fixés l'un sur son masque et l'autre sur sa botte.

Yves-Marie Le Lay s'est protégé pour ne pas s'intoxiquer par le gaz libéré lors de la putréfaction des algues vertes. © Radio France - Lucie Amadieu

Le signal sonore se déclenche, "ça veut dire qu'il y a de l'hydrogène sulfuré qui se dégage" explique le militant écologiste. Le détecteur n'affiche pas le taux quand il dépasse les 100 particules par million (ppm). À ce niveau, les conséquences existent déjà selon l'urgentiste à la retraite de l'hôpital de Lannion, Pierre Philippe. "Il y a des risques d'asphyxie, confusion, perte de connaissance. À partir de 250 particules par million, il y a des risques d’œdème pulmonaire. Au delà de 500 ppm, c'est le coma et le décès assez rapide".

"Ici c'est un silence mortel", lanceYves-Marie Le Lay, le président de l'association pour la Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre. "Est-ce que vous avez vu le président de région venir ici ? Est-ce que vous avez vu un élu venir ici, à part le maire d'Hillion ? Non ! Aucun élu ne s'intéresse à la situation ici. On fait le dos rond, on attend que les choses passent et puis on va continuer comme avant."

Le médecin urgentiste Pierre Philippe travaille sur les conséquences de la décomposition des algues vertes depuis qu'un joggeur de 27 ans a été retrouvé mort en 1989, sur un tas d'algues vertes, sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. Dix ans plus tard, un ramasseur d'algues vertes (retirées pour des raisons olfactives - NDRL) convulse. Il est sauvé à temps par ses collègues. "Je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien avec les algues vertes. Je n'ai pas été suivi par mes pairs."

Pierre Philippe, urgentiste à la retraite et Yves-Marie Le Lay. © Radio France - Lucie Amadieu

Il faudra encore attendre dix ans pour que la communauté scientifique se penche sur le phénomène. En 2009, un cheval meurt sous les yeux de son cavalier à l'embouchure du Roscoat, dans la baie de Saint-Michel-en-Grève, dans les Côtes-d'Armor. Aujourd'hui, Pierre Philippe souhaiterait que les algues vertes disparaissent. "Malheureusement, le risque est permanent. Si un enfant se promène sur la plage, il y a un risque de décès rapide parce que quand elles sèchent, les algues deviennent blanches en surface et donc on se méfie moins."

Les taux d'hydrogène sulfuré seront envoyés aux élus régionaux

Ces accidents ne sont pas les seuls selon le médecin. "Pour moi il y en a eu d'autres. Il n'est pas possible que je sois le seul à en avoir vu. Le littoral est grand, il y a suffisamment de services d'urgences. Il n'y a pas qu'à l'hôpital de Lannion qu'on a vu des accidents, à mon avis il y en a eu ailleurs mais le lien n'a peut-être pas été établi". L'urgentiste et le président d'association vont communiquer les données au conseil régional de Bretagne. Yves-Marie Le Lay a prélevé un échantillon d'algues vertes pour les apporter à la Cooperl, la coopérative agricole et agroalimentaire du Grand Ouest, responsable selon lui de la présence des algues.

Cette action intervient un mois après la parution du rapport de la Cour des comptes sur la politique publique de lutte contre la prolifération de ces algues vertes en Bretagne. Les magistrats y pointaient l'action "limitée" des pouvoirs publics.