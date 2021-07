VIDÉO - Au Croisic, l'Océarium relâche des raies et des petits requins dans l'océan

L'Océarium du Croisic a relâché, ce jeudi 22 juillet, quinze roussette et une quarantaine de raies brunettes. Une opération réalisée par les soigneurs sous les yeux des enfants et adultes présents pour l'occasion, et sous le soleil.

Au Croisic, sur la plage du Castouillet, l'Océarium a relâché dans l'océan quinze roussettes, des petits requins, et une quarantaine de petites raies brunettes. Une opération réalisée une seule fois par an, sous les regards curieux (et souvent émerveillés) des habitants et vacanciers présents. Une façon aussi de sensibiliser au monde marin.

Ce jeudi 22 juillet, des dizaines de personnes sont venues pour profiter du spectacle. Les raies et les roussettes ont été amenées dans des grands seaux, avant d'être lâchées dans l'océan à marée montante, pour qu'elles puissent arriver plus facilement au large, et ne pas se faire écraser par les baigneurs.