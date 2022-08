VIDEO - Au Pic du Midi de Bigorre : "on a rallumé le chauffage"

Météo France ne s'est pas trompé. Comme prévu, il a bien neigé dans la nuit de mercredi à jeudi au Pic du Midi de Bigorre. Quelques flocons sur la terrasse de l'observatoire, située à 2876 m d'altitude. Après un été trop chaud, ce sont les premiers flocons de neige observés à cette altitude depuis le 27 mai selon Météo Pyrénées qui a partagé une vidéo de cette giboulé d'août.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Ça fait bizarre, explique Jean Loirat, médiateur scientifique et culturel au Pic du Midi. "Nous avons remis les doudounes et on vient de rallumer le chauffage expressément, sinon on aurait vite froid dans les bâtiments." Cette neige a aussi surpris les visiteurs du jour qui ne s'attendaient peut être pas à voir tomber la neige après deux longs mois où des températures anormalement élevées ont été enregistrées au sommet du Pic du Midi de Bigorre. "Les plus petits étaient déçus de ne pas pouvoir faire de boules de neige parce qu'elle ne tient pas encore sur la terrasse mais ils étaient contents de voir la neige. Ça leur a fait oublier les canicules précédentes," raconte Jean Loirat.