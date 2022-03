VIDEO - Blessé par un filet de pêche cet hiver, le phoque d'Hossegor a retrouvé l'océan

Numéro 72 a retrouvé l'océan. A l'aquarium de Biarritz, sans doute pour éviter de s'attacher, on donne un numéro aux phoques soignés dans le centre de soin. Numéro 72, c'est une petite femelle phoque gris dont on vous a déjà parlé sur France Bleu Gascogne. Autour du 10 janvier dernier, entre Capbreton et Hossegor, les amoureux des animaux marins se mobilisent. Un phoque gris juvénile a été aperçu échoué sur la plage, entravé dans un filet de pêche qui, a force de mouvement, lui a cisaillé profondément la peau.

Au bout de quatre jours de recherche, les membres d'une association locale de défense de l'environnement retrouvent le phoque, de nuit, sur la plage Sud d'Hossegor. Il vont capturer l'animal blessé, le libérer de son filet et le confier au centre de soin l'aquarium de Biarritz. Ce mercredi, numéro 72, après deux mois et demi de soins, a donc retrouvé l'océan sur la plage de Vielle-Saint-Girons avec deux autres de ses congénères. Le tout sous les yeux, et la vive émotion, de Philippe Garcia, un militant associatif landais. C'est lui qui avait retrouvé Numéro 72 sur la plage en janvier.

D'ici deux ou trois semaines, les deux derniers phoques du centre de soin de l'aquarium de Biarritz seront aussi relâchés depuis une plage landaise.