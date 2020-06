VIDÉO - Bretagne : un mois de pluie attendu en une journée

La Bretagne a battu des records d’ensoleillement au mois de mai. Les températures maximales ont dépassé les normales attendues. La pluie a manqué un peu partout dans la région. Les prochains jours devraient rapidement balayer ces souvenirs.

Trois jours de pluie sur toute la région ou presque

D'après les prévisions de Météo Bretagne, de fortes précipitations sont attendues sur la région dans les trois prochains jours et en particulier ce jeudi 11 juin. "Il s'agit d'une goutte froide qui arrive d'Islande et qui va se positionner sur la Bretagne pour apporter de très fortes pluies dès la fin de nuit," explique le prévisionniste Steven Tual.

Le Finistère et le Morbihan seront les deux départements les plus concernés par ces averses, seul le nord-est de l'Ille-et-Vilaine pourrait être relativement épargné. Les averses devraient se calmer dans la journée de vendredi.

Attention aux inondations

"On peut s'attendre à voir tomber 80 à 100 mm de pluies sur le sud Finistère et 60 à 80 sur la côte morbihannaise. En une journée on pourrait voir tomber l'équivalent d'un mois de précipitations et quasiment deux mois de pluie en trois jours. Il faudra surveiller les records," prévient Steven Tual. Il ne faudra pas non plus négliger le vent qui va souffler entre 80 et 100 km/h sur les côtes.

Restez vigilants dans les prochains jours et tenez vous informés des dernières prévisions en écoutant France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel.