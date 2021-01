VIDÉO - Cancale : deux dauphins piégés par la marée remis à l'eau par des sauveteurs

Il est aux alentours de 8h30 ce samedi 9 janvier lorsque le téléphone de Gaël Gautier de l'association Al-lark sonne. Les pompiers le préviennent que deux dauphins ont été aperçus en difficulté sur la grève à Cancale, près des parcs à huîtres. "J'ai attrapé mon sac et je suis arrivé sur la zone. Depuis le chemin de ronde, les témoins m'ont indiqué l'endroit où ils se trouvaient. Avec la brume on ne voyait pas grand chose. Les pompiers sont arrivés 10 minutes après et on ne savait pas si les dauphins étaient en vie."

Sur place, les sauveteurs découvrent deux dauphins "communs", pas vraiment habitués à se retrouver dans nos eaux. "On les voit plutôt au large. Ce sont un peu les touristes qui se font piéger par la marée avec leur voiture garée trop près de la grève," sourit Gaël Gautier. La pente douce et le marnage important peuvent causer des soucis aux animaux qui ne savent pas comment repartir. "Ils ont en plus une très mauvaise gestion du stress. Ils peuvent mourir très rapidement," ajoute le coordinateur de l'association.

De plus en plus de dauphins échoués

Envasés jusqu'aux genoux, les pompiers et Gaël Gautier embarque les dauphins sur un semi-rigide. Ils sont remis à l'eau au large. "Si on avait relâché les animaux près des parcs à huîtres, ils seraient sûrement restés sur place et on les aurait de nouveau retrouvés sur le sable," confie le spécialiste des cétacés. Ces cinq derniers mois, l'association Al-lark est venue en aide à huit dauphins échoués, mais seuls trois d'entre eux ont pu être sauvés.