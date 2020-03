VIDÉO - Cette campagne de GreenPeace que vous ne verrez ni dans le métro parisien, ni au cinéma

Une banquise de "Blablabla" qui s'effondre face à une toute petite embarcation, et ce message "Face à l'urgence climatique, les discours ne suffisent pas… le gouvernement doit agir". Une campagne d'affichage de GreenPeace pour le climat, avant la nouvelle marche mondiale du 14 mars, que vous ne verrez pas dans le métro parisien. En revanche, vous pouvez la voir à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lille et Montpellier depuis le 2 mars 2020. Une différence qui s'expliquerait par le contrat qui lie la régie publicitaire Mediatransports à la RATP et la SNCF.

Devoir de neutralité

La régie publicitaire de la RATP n'affichera pas la campagne, car elle explique vouloir respecter un "devoir de neutralité". La vidéo ne passera pas non plus dans certains cinémas comme c'était prévu : la régie publicitaire Sep Publicité veut d'abord obtenir l'avis de l'autorité de régulation de la publicité avant une éventuelle diffusion, période électorale oblige. Sur la version vidéo, on peut entendre les discours des hommes politiques Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et François Hollande sur le climat, alors que la banquise se délite.

Du côté de l'ONG GreenPeace, on réagit via le site officiel de l'organisation : "Alors qu’à longueur de journée, nous sommes toutes et tous cernés par des pubs qui nous incitent à acheter des SUV ou à prendre l’avion, notre nouvelle campagne sur l’urgence climatique n’a pas droit de cité dans les couloirs du métro parisien ou dans certaines salles de ciné. Quel est le message que nous voulons faire passer dans cette nouvelle campagne et qui, visiblement, dérange ?"

VIDÉO - La campagne de GreenPeace