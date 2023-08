VIDEO - Challenge ECOD'O à Nancy, on a suivi une famille qui a relevé le défi !

Réduire de 10 à 50% sa consommation d'eau en un mois. C'est le "Challenge ECOD'O " lancé par la métropole du Grand Nancy auprès des habitants de l'agglomération pour faire prendre conscience de l'importance de la ressource, qui a montré sa fragilité cet été , lors des épisodes de sécheresse. Parmi les 80 foyers participants : la famille Lucas, installée à Jarville. Le couple et ses trois enfants, de six ans, quatre ans et six mois, ont bien voulu nous accueillir.

Six mètres cubes d'eau en un mois pour cinq personnes

Six mètres cubes d'eau pour cinq personnes, en un mois. Pour vous donner une idée, un Nancéien seul consomme en moyenne à lui seul un peu plus de 3 mètres cubes pour la même période, autour de 4m3 pour un Français. La famille a été accompagnée par la collectivité, à travers la fourniture de différents outils, comme par exemple des économiseurs d'eau, appelés aussi "mousseur".

"On s'est rendu compte, que grâce à cela, on avait une consommation d'eau réduite de moitié", décrit Caroline devant le lavabo. La famille est passée ainsi de douze litres par minute à cinq litres. L'accessoire de robinetterie a également été installé dans la salle de bain, notamment sur la douche, avec... un sablier ! "On a le petit sablier de douche qui dure cinq minutes", sourit Caroline, cela nous permet de ne pas prendre des douches trop longues." Cela peut sembler court, mais la chargé de formation professionnelle a pris le pli : elle profite de l'eau seulement pendant 50 secondes.

La métropole veut une prise de conscience des habitants

Les autres astuces proposées par la métropole sont de mettre le lave vaisselle sur le mode économie, de placer une brique dans la chasse d'eau pour limiter la recharge ou encore éviter les bains. Des recommandations qui ne datent pas d'hier, mais faut-il encore les appliquer. "L'idée est une prise de conscience de la consommation en eau", argumente Delphine Michel, vice-présidente de la métropole en charge de la transition écologique, et ensuite de donner des outils, des pistes, des recommandations pour baisser au maximum la consommation."

L'opération a coûté moins de 3.000 euros et sera amenée à être reconduite l'année prochaine. L'élue espère attirer de nouveaux participants, pourquoi pas passer la barre des 300 foyers. Le défi prend fin le 7 septembre, mais Caroline assure que sa famille poursuivra les efforts par la suite. Un point sera réalisé entre les participants et la métropole à la fin du mois de septembre.