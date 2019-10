VIDÉO – Cherbourg : à bord de l'Energy Observer, le bateau du futur

L'Energy Observer, premier navire hydrogène, fait une courte escale à Cherbourg. France Bleu vous fait découvrir ce bateau unique au monde et zéro carbone.

L'Energy Observer retrouve Cherbourg deux ans après sa première visite. Il est arrivé vendredi matin port Chantereyne et repart ce samedi pour passer l'hiver à Saint-Malo, son port d'attache. Cet ancien bateau de course de 33 mètres de long a été reconditionné en laboratoire flottant pour tester les dernières technologies en matière d'énergies renouvelables sur toutes les mers du monde. Il est propulsé à l'électricité grâce à ses 165 m² de panneaux solaires et ses deux ailes blanches verticales de propulsion éolienne. L'Energy Observer produit son hydrogène à partir de l'eau de mer.

Une transatlantique à venir

Après un tour de France et un tour de Méditerranée, le bateau vient de boucler un tour d'Europe du nord avec des performances toujours plus impressionnantes : l'Energy Observer a navigué jusqu'à 60 jours en totale autonomie énergétique. Les technologies développées sur le navire pourraient êtres appliquées à grande échelle dans l'avenir pour réduire la part des énergies polluantes dans le transport maritime notamment.

L'Energy Observer a débuté sa mission en 2017 et a déjà visité 25 pays. Ce nombre devrait doubler d'ici 2022. Prochain défi pour le navire et son équipage : une traversée de l'océan Atlantique l'an prochain.