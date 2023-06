VIDÉO - Climat : un Landais invente un moteur thermique écolo

Jean-Pierre Gervais a inventé la "roue thermo gravitationnelle" un moteur qui utilise l'énergie de l'eau et du soleil pour fonctionner. L’enseignant en génie thermique, originaire des Ardennes, s’est installé dans les Landes il y a deux ans. Quand il ne fait de remplacement dans des lycées professionnels de la région, Jean-Pierre Gervais passe son temps libre à améliorer son invention, persuadé qu’elle peut contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. « Mon invention est née de la nécessité de faire un geste pour le climat, trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants. Je me suis dit, je suis professeur en génie thermique, je suis plombier-chauffagiste, je travaille dans le bâtiment… Je vais essayer d’utiliser toutes ces connaissances pour mettre au point un nouveau concept, une nouvelle approche du monde demain. »

Comment ça marche ?

À l’occasion de notre venue, Jean-Pierre Gervais a installé sa "roue thermogravitationnelle" dans son jardin : une maquette faite de bouteilles et de pailles en plastique posées sur un petit bassin rempli d’eau et installé sous un parasol afin d’être à la fois à l’ombre et au soleil. « Là, j'utilise du polystyrène pour la structure, mais on pourrait le remplacer par du bois, de la paille ou même du torchis. Alors qu’aujourd’hui, ce qu’on trouve dans les moteurs thermiques, c'est plutôt du métal, de l’huile et de l’essence » explique le scientifique bricoleur.

Si Jean-Pierre Gervais pense avoir inventé « le moteur écolo de demain », c’est parce qu’il fonctionne sans combustion. Sa "roue thermogravitationnelle" transforme la chaleur thermique en énergie mécanique : il n’y a pas de combustion donc pas d’émission de CO2. « On prend une roue, on l’incline sur son axe. Sur cette roue, on suspend des bouteilles à l’intérieur desquelles il y aura beaucoup d’air et un peu d’eau dans sa partie basse qui sera reliée par une paille à un bassin d’eau. Ça permet d’engendrer un mouvement rotatif. » La "roue thermogravitationnelle" transforme le rayonnement solaire en énergie mécanique, c'est ce qui va engendrer un mouvement, un alternateur qui pourra, par exemple, produire de l'électricité*.*

Une énergie renouvelable

La "roue thermogravitationnelle" ne pourra pas remplacer les moteurs thermiques des voitures. Elle est destinée à produire de l’énergie renouvelable sur le modèle des éoliennes ou des panneaux solaires. Jean-Pierre Gervais estime, également, que son invention pourrait être appliquée dans les pays pauvres où l’accès à l’eau et à l’électricité est problématique : "Utiliser cet axe qui tourne, associé à une poulie, pour remonter de l'eau d'un puits par exemple" explique Jean-Pierre Gervais.

L'enseignant a déposé le brevet de son invention au début de cette année 2023. Il est à la recherche de financements pour créer un prototype encore plus grand, de la taille d'une maison de 100 mètres-carrés et de 2 mètres de haut. Ça lui permettra de réaliser de mesures plus précises et d’envisager ainsi les applications concrètes de son invention.